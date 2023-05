Las temperaturas estarán este miércoles en Atienza entre 3°C y 18°C, el cielo estará cubierto de nubes, el viento será regular con una velocidad de 31 km/h y de dirección nordeste

5ºC de mínima y 24ºC de máxima este miércoles en Guadalajara con rachas de viento de hasta 30km/h

La temperatura mínima será este miércoles en Guadalajara de 5°C y la máxima de 24ºC El cielo estará despejado con alguna nube, el viento será regular con una velocidad de 30 km/h y de dirección nordeste.

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 17 de mayo de 2023 , 07:40h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este miércoles, en Castilla-La Mancha, intervalos de nubes medias y altas tendiendo a poco nuboso en la mitad norte por la tarde.



Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso en el tercio oriental, un ligero ascenso en el extremo sur y sin cambios en el resto; mientras que las máximas sufrirán un descenso en el sureste, un ascenso en la mitad norte y permanecerán sin cambios en el resto.



Se esperan heladas débiles dispersas en las cumbres de la Ibérica y los vientos del nordeste y este serán flojos con intervalos más intensos sobre todo en el nordeste y, girando a sureste por la tarde en Albacete.



Los termómetros oscilarán entre los 5 y 23ºC en Albacete, entre 11 y 24ºC en Ciudad Real, entre 5 y 22ºC en Cuenca, entre 5 y 24ºC en Guadalajara y entre 7 y 26ºC en Toledo.



Una DANA llega a España: cambia el patrón atmosférico y habrá más lluvias y ambiente más fresco.-



Después del abril más seco y cálido desde que existen registros, España está viviendo estos últimos días una bajada de temperaturas y un aumento de las precipitaciones respecto al mes anterior. "Hasta el cuarenta de mayo, no te quites el sayo", el saber popular no falla. Con el avance de la semana, una DANA localizada actualmente sobre las islas Canarias llegará a la Península, donde provocará inestabilidad en el sur y en el este.



Después de pasar el martes por el archipiélago canario, la DANA se dirigirá el miércoles hacia el golfo de Cádiz, donde se unirá a un descuelgue de aire frío en altura, de acuerdo con eltiempo.com. Esto causará inestabilidad en la atmósfera, de manera que las precipitaciones en el norte de la Península tenderán a remitir, mientras que pueden producirse chubascos tormentosos en Andalucía, especialmente en la zona del Estrecho.



Estos chubascos y tormentas se extenderán el jueves a otras zonas del sur y del este de la Península y afectarán a Andalucía, la Región de Murcia, el sureste de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Pueden producirse también con carácter más débil en otras áreas mediterráneas. La presencia de aire frío en capas altas provocará un cambio de patrón atmosférico generalizado con precipitaciones y con temperaturas por debajo de lo normal para esta época del año.



Se espera "un cambio de tendencia" para la segunda mitad de esta semana, con chubascos en amplias zonas del país, según ha avanzado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo. "No se trata de una situación de lluvias generalizadas ni persistentes, sino más bien de precipitaciones de carácter local y ocasional", ha recalcado.



Descenso de las temperaturas diurnas



A partir del jueves, los valores diurnos bajarán ligeramente en la mayor parte del país y solo se superarán los 25 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Ciudades como Vitoria, Pamplona o Burgos no se alcanzarán los 15, es decir, registros entre 5 y 10 grados inferiores a los normales para la época del año.



Esta situación se alargará hasta el fin de semana, en el que parece que "continuará la inestabilidad", y a partir del lunes es posible que persista el ambiente voluble, con chubascos que podrían afectar a amplias zonas de la Península, especialmente al sur y al este y a las Islas Baleares.



Del Campo ha explicado que los chubascos previstos para esta semana, así como la posibilidad de que se produzcan la próxima, además de un ambiente algo más fresco de lo habitual, son "situaciones completamente normales para el mes de mayo, nada extraordinarias".



Tras el abril con menos precipitaciones desde que existen registros, estas lluvias no acabarán con la sequía, pero por lo menos no incrementarán el déficit de lluvias, ha concluido el portavoz de la Aemet. De hecho, el mapa de anomalías de precipitación previstas por el modelo del Centro Europeo prevé un tramo final de mes húmedo, con lluvias por encima de la media en gran parte del territorio peninsular.5