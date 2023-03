Las temperaturas estarán este miércoles en Atienza entre 2°C y 17°C, podrían aparecer algunas nubes dispersas, el viento será flojo con una velocidad de 11 km/h y de dirección suroeste

Cielos soleados y temperaturas primaverales este miércoles de marzo en Guadalajara donde el mercurio llegará a los 20ºC

La temperatura mínima será este miércoles en Guadalajara de 3°C y la máxima podría llegar a los 20°C. El cielo estará despejados con alguna nube dispersa, el viento será flojo con una velocidad de 9 km/h y de dirección suroeste

miércoles 15 de marzo de 2023 , 08:02h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este miércoles en Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes altas en el nordeste. Temperaturas mínimas en descenso en el sureste, y con pocos cambios en el resto; máximas en ascenso más acusado en el suroeste y en el nordeste.



Habrá heladas débiles en el Sistema Ibérico y soplará viento flojo de dirección variable.



Los termómetros oscilarán entre 4 y 21ºC en Albacete, entre 5 y 23ºC en Ciudad Real, 2 y 21ºC en Cuenca, entre 3 y 20ºC en Guadalajara y entre 5 y 23ºC en Toledo.



Las temperaturas máximas subirán este miércoles en la mayor parte del interior peninsular, de modo que los termómetros volverán a rozar o pasarán ampliamente los 20 grados centígrados (ºC) en buen aparte de la Península y, por otro lado soplarán intervalos de viento fuerte en el Ampurdán y en el Estrecho, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que espera una jornada de tiempo estable y soleado.



No obstante, en el Estrecho tendrán aviso amarillo (riesgo) por viento de Levante de fuerza 7, de entre 50 y 61 kilómetros por hora.



En general este miércoles predominarán los cielos poco nubosos o con nubes altas en todo el país. Sólo se espera algo más de nubosidad al principio del día en el norte de las islas Canarias más montañosas y no descarta la posibilidad de que se registre alguna precipitación débil en el oeste de Galicia, el Cantábrico más oriental y el Pirineo de Lérida. En esta última zona, las precipitaciones pueden ser en forma de nieve a partir de 1.300 a 1.500 metros.



La AEMET no descarta nieblas matinales en el norte de la meseta Norte y en el interior de Galicia y podría haber algo de calima, pero poco espesa en Canarias.



En cuanto a las temperaturas, prevé un descenso de las máximas en el Mediterráneo pero subirán en el resto de la Península y lo harán de forma notable en áreas del interior. Las mínimas, por su parte, tenderán a bajar en casi toda la mitad norte, el tercio este y Baleares, con heladas débiles en áreas montañosas del centro y norte, y también en puntos de la meseta Norte. En Canarias no se esperan cambios significativos.



Finalmente, los vientos soplarán fuertes del noroeste en el Ampurdán y de Levante en el Estrecho; al litoral de Galicia llegará vientos del suroeste y soplarán alisios en Canarias. En el resto del país predominarán los vientos flojos variables.