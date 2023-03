Las temperaturas estarán este martes en Atienza entre 3°C y 12°C, el cielo estará cubierto de nubes, el viento será moderado con una velocidad de 22 km/h y de dirección suroeste

Foto : EDUARDO BONILLA

Ligero descenso de las temperaturas con rachas de viento de hasta 18 km/h este martes en Guadalajara donde el mercurio llegará hasta los 16ºC

La temperatura mínima será este martes en Guadalajara de 5°C y la máxima podría llegar a los 16°C. El cielo estará cubierto de nubes, el viento será flojo de unos 18 km/h y dirección oeste

martes 14 de marzo de 2023 , 07:07h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes en Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, e intervalos de nubes bajas a primeras horas en las sierras y en el valle del Guadiana.



Las temperaturas irán en descenso, que será más acusado en las máximas, llegando a ser notable en amplias zonas de la mitad oriental. Habrá heladas débiles en las sierras del nordeste. Soplará viento de componente oeste, flojo en la mitad occidental y más intenso en el resto.



Las termómetros oscilarán entre 6 y 17ºC en Albacete, entre 5 y 19ºC en Ciudad Real, 2 y 16ºC en Cuenca, entre 5 y 16ºC en Guadalajara y entre 5 y 19ºC en Toledo.



Catorce provincias en once comunidades autónomas tendrán este martes riesgo (aviso amarillo) o riesgo importante (naranja) por viento, oleaje o nevadas. Albacete será una de las que estará en riesgo por viento.



Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se espera un descenso notable de las temperaturas, es decir de 6 a 9 grados centígrados, sobre todo en el interior este peninsular.



En concreto, La Coruña, Lugo, Asturias, Cantabria, Vizcaya y Guipúzcoa tendrán riesgo importante por fenómenos costeros a consecuencia del viento de oeste y/o suroeste de fuerza 8, es decir a una velocidad de entre 62 y 74 kilómetros por hora y mar combinada del oeste o noroeste de 5 a 7 metros.



También por fenómenos costeros pero con aviso amarillo estarán las provincias de Pontevedra, Gerona, Tarragona, Almería y Granada, donde soplará viento de 50 a 70 kilómetros por hora (fuerza 7) del sur que girará a norte y noroeste y olas de 2 a 3 metros.



El viento motivará el aviso de riesgo en Tarragona, Castellón, Mallorca, Albacete, Almería y Murcia, donde soplarán vientos de hasta 80 kilómetros por hora.



Además, tendrán aviso amarillo por nevadas las provincias de Huesca y Lérida, donde se podrán acumular unos 5 centímetros de nieve a partir de 1.400 metros.



En general, la jornada estará marcada por el viento fuerte en la costa de Galicia, Cantábrico, bajo Ebro, Ampurdán y entorno de Alborán, y predominarán los cielos nubosos en el extremo norte peninsular, con precipitaciones en el Cantábrico oriental y Pirineos, y más débiles en Galicia, donde tenderán a desaparecer a lo largo de la jornada.



En el resto del tercio norte peninsular y en la meseta norte la AEMET espera intervalos nubosos durante la primera mitad del día, aunque por la tarde tendrán a quedar poco nubosos y no se descarta alguna precipitación débil y aislada.



En el resto de la Península y Baleares, se esperan cielos poco nubosos con algunas nubes altas, mientras en Canarias predominarán los intervalos nubosos en el norte de las islas, y poco nuboso en el sur. Serán también probables bancos de niebla o brumas matinales en el suroeste de Galicia y en el noroeste de León, el entorno de la Ibérica norte y del sur de Extremadura.



La nieve aparecerá a partir de 1.500 metros en el noroeste de la Península y desde 1.300 a 1.700 metros en Pirineos.



En cuanto a las temperaturas, la AEMET prevé un descenso generalizado en prácticamente todo el territorio, y lo harán de forma notable las máximas en el interior de la mitad este peninsular. Las heladas débiles afectarán a Pirineos y a la cordillera Cantábrica y no se descarta en otros sistemas montañosos de la mitad norte.



Finalmente, los vientos soplarán de componente oeste en la Península y Baleares, con intervalos de fuerte en la costa de Galicia, Cantábrico, bajo Ebro, Ampurdán y entorno de Alborán. En Canarias predominarán los vientos alisios con algún intervalo fuerte.