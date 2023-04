Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Gran Tractorada de los agricultores y ganaderos en Guadalajara:" Esto es totalmente apolítico...en breve vamos a comer piedras"

miércoles 19 de abril de 2023 , 20:09h

Más de 200 tractores de agricultores y ganaderos llegados de distintos puntos de la provincia de Guadalajara se han movilizado este miércoles en la capital alcarreña, donde han protagonizado una marcha desde el campo de fútbol 'Pedro Escartín' hasta la Delegación de Agricultura, para pedir a las administraciones públicas que no dejen de lado al campo, además de mostrar su queja por el perjuicio que supone para el sector algunas de las políticas aplicadas. Como se podía leer en una de las pancartas, «en breve vamos a comer piedras».



Entre las quejas están la disconformidad con la normativa que recoge la Agenda 2030, con la Política Agraria Comunitaria (PAC), los seguros agrarios, las diferencias entre el precio de origen y el final, la cada vez más frecuente competencia desleal de terceros países y la Ley de Bienestar Animal.



«Esto es totalmente apolítico y asindical. Esto es de los agricultores», ha señalado David Andrés, actuando de portavoz, que ha explicado que la movilización se ha convocado al margen de los sindicatos agrarios. Eso sí, se ha podido ver a algunas caras conocidas, como la candidata a la Alcaldía de Guadalajara del PP, Ana Guarinos; su presidente provincial, Lucas Castillo, o el concejal de Vox en la ciudad, Antonio de Miguel.



En algunas de las pancartas se leían mensajes como: «La Administración ahoga y los sindicatos miran»; «En breve vamos a comer piedras»; «Si yo no trabajo, tú no comes»; o «Precio justo al agricultor, ganadero y consumidor».



La marcha ha concluido a las puertas de la Delegación de Agricultura, donde se ha hecho entrega de un manifiesto en el que se recogen las cuestiones que más preocupan al sector.