Los ganaderos y agricultores de Guadalajara, “hartos y cansados del abandono y las presiones”, organizan una manifestación y tractorada contra la ‘Agenda 2030’

domingo 16 de abril de 2023 , 11:05h

Este miércoles, 19 de abril, a las 10.30 horas, la ciudad de Guadalajara albergará una tractorada y una manifestación, que partirá del campo de fútbol Pedro Escartín, recorriendo las principales calles de la capital provincial, para poner en valor y velar por la actividad productiva y social del medio rural guadalajareño y reivindicar las actividades del sector primario y todas las que se generan alrededor de ellas.



Y es que “los agricultores y ganaderos de Guadalajara vivimos una asfixia insoportable provocada por la ‘Agenda 2030’ y por las malas políticas que devalúan nuestro mundo rural y nuestras actividades económicas y sociales”. De igual forma, explican desde el sector que “aportamos nuestros productos al mercado con precios, muchas veces, por encima del coste de producción; con competencias desleales de países extracomunitarios, con precios muy alejados del origen y el final; y lo hacemos gracias a nuestro esfuerzo, sacrificio y responsabilidad”.



Añaden estar “viviendo verdaderas situaciones precarias y de dificultades de nuestros pueblos, nuestros negocios y nuestras familias, afectadas por normativas y legislaciones altamente preñadas de ideología espuria y fuera de la realidad como la Agenda 2030 y la nueva PAC”.



“Creemos que las actividades rurales deben ser consideradas esenciales y prioritarias para la elaboración de políticas públicas. Sin las actividades del mundo rural no hay autonomía alimenticia, no hay preservación de las tradiciones y orígenes, no hay protección efectiva del medio ambiente. No hay conservación real de nuestra biodiversidad y no hay sostenibilidad posible”.



“Por todo ello hemos decidido movilizarnos por la defensa de nuestro sector primario y del mundo rural, y pedimos a todos los guadalajareños, amigos y todos los afectados que se unan a nuestra gran manifestación del miércoles 19 de abril, para hacer un frente común y plantar cara con el único objetivo de defender y proteger los intereses del campo y del patrimonio natural y cultural de los pueblos de Guadalajara”.