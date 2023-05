El PP afirma que la sanidad y la salud de los guadalajareños “es una prioridad” y la recuperación efectiva del convenio Sanitario con Madrid es “incuestionable e irrenunciable”

Tras la visita y reunión de trabajo que la Comisión de Sanidad del PP de Guadalajara ha mantenido con el Consejero de Sanidad de Madrid

martes 23 de mayo de 2023 , 21:44h

El presidente del Partido Popular de Guadalajara, Lucas Castillo, ha asegurado que a la provincia de Guadalajara le unen muchas cosas con la Comunidad de Madrid, “tenemos muchos retos y desafíos por delante como el de la sanidad encaminada a mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos”. El presidente ha hecho estas declaraciones antes de mantener un encuentro con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, en la sede provincial, junto a los componentes de la Comisión de Sanidad del Partido Popular y miembros de la Comisión regional de Sanidad.



Castillo, ha recordado que los datos de lista de espera del Hospital de Guadalajara del último mes registran 18.300 pacientes esperando ser atendidos, y que “son los datos más altos desde que el Sescam registra este tipo de cifras. En tan solo un mes se han incrementado en un 17,8%, cerca de 3.000 personas”.



Castillo se ha referido a las declaraciones que el presidente socialista Emiliano García-Page, hacía anoche en el debate de candidatos regionales, “donde se vanagloriaba del sistema sanitario y olvidaba dar unos datos esenciales relativos a la provincia de Guadalajara.” En concreto, desde que Page es presidente de Castilla-La Mancha, en esta provincia han crecido las listas de espera cerca de un 192%, “una cifra aterradora que deja patente la mala gestión del gobierno socialista”. Además, el Hospital de Guadalajara es el segundo peor de toda la región en listas de espera, y de los diez servicios médicos que presta, cinco de ellos son líderes en las mismas. Además, “los guadalajareños esperamos para ser atendidos el doble de tiempo que los habitantes de Ciudad Real y el triple que los habitantes de Albacete y de Cuenca”.



A su juicio, estos datos demuestran que en los últimos ocho años, Page y los socialistas, “no han hecho absolutamente nada para reducir las listas de espera”, y lo que es peor, “no tienen pensado poner en marcha ningún plan de choque”. Castillo también se ha referido a la carrera profesional sanitaria que los socialistas prometieron en la campaña electoral de 2015, y no cumplieron, que Page volvió a prometer en 2019 y que tampoco cumplió, y en 2022 “el gobierno regional aprobó una ley -la de Presupuestos- que elimina la posibilidad de recuperarla”. Por el contrario, ha dicho, en el PP-CLM tenemos un presidente, Paco Núñez, comprometido con la sanidad, que firmó ante notario su compromiso de recuperarla. Por ello, ha dicho que el próximo 28M “nos jugamos dos modelos: el de la desidia o el de la ilusión, el del socialismo o el de Paco Núñez y el PP”.



Por su parte, la candidata del PP a la Alcaldía, Ana Guarinos, ha afirmado que la sanidad y la salud de los guadalajareños “es nuestra prioridad” y ha detallado que “aunque la sanidad no sea de competencia municipal, sí es de nuestra incumbencia todo lo que les pase a nuestros vecinos”, a lo que ha añadido que “la recuperación del Convenio Sanitario con Madrid es incuestionable e irrenunciable”.



A día de hoy, ha dicho, la calidad de la asistencia sanitaria que reciben los guadalajareños no es la mejor, y “duele comprobar cómo los responsables municipales, el candidato socialista y actual alcalde, Alberto Rojo, “no ha levantado la voz en ningún momento para reclamar una sanidad de calidad, que es la que merecemos los vecinos de Guadalajara”.



Guarinos ha detallado que hoy en Guadalajara “tenemos lista de espera para que nos atienda nuestro médico de cabecera y tenemos lista de espera para que nos atiendan en el hospital”. En traumatología se está esperando más de un año y medio para la primera consulta, y hasta siete meses tiene que esperar un paciente que ha sido operado de cáncer de colon para hacerse una ecografía, “cifras que reflejan despreocupación y falta de humanidad”.



La candidata ha recordado que, en 2015, con un gobierno del PP y manifestaciones y camisetas en la calle, “había 9.000 guadalajareños esperando para una primera consulta, para una intervención quirúrgica o para hacerse una prueba diagnóstica”. Hoy, después de ocho años de gobiernos socialistas de Page, los cuatro primeros con Alberto Rojo de Delegado de la Junta y los cuatro últimos como Alcalde de Guadalajara, “el número de personas que están en lista de espera se ha duplicado, pasando de 9.000 pacientes a 18.300, y además se están desmantelando servicios como Traumatología y Radiología”.



En cuanto a la puesta en marcha de la ampliación del Hospital, ha dicho que los socialistas reclamaban hace ocho años la puesta en marcha inmediata y, ocho años después, “seguimos esperando que se ponga en funcionamiento”. En definitiva, ha explicado, “existe una gran diferencia entre los dos modelos de gestión sanitaria, el de Madrid y el de Castilla-La Mancha. Mientras en Madrid se han puesto en funcionamiento dos hospitales en los últimos años, el primero de campaña y el segundo el Zendal, ambos en plena pandemia, en Castilla-La Mancha los socialistas no han sido capaces de poner en funcionamiento todos los servicios de la ampliación del Hospital”.



Para Guarinos “existen dos formas de gestionar, la que desarrollan en la Comunidad de Madrid, en la que para ser operado se tarda justo la mitad que en Castilla-La Mancha, y la que practica el gobierno socialista de Page y Alberto Rojo, que están logrando las mayores y peores listas de espera sanitarias en Guadalajara”.



“Es evidente que después de 40 años de socialismo en nuestra región, y en nuestra ciudad, queda demostrado que el socialismo no funciona, los servicios no son más, no tenemos más calidad, ni son mejores” y, lo que es más grave, “la salud de los guadalajareños se está deteriorando día a día porque tenemos un gobierno que no es capaz de trabajar para ofrecernos más y mejores servicios sanitarios que son nuestra principal preocupación”.



“A esto se le va a poner fin cuando el próximo 28 de mayo Paco Núñez gane las elecciones autonómicas y ponga en marcha un plan de choque contra las listas de espera, recupere la carrera profesional sanitaria y ponga en funcionamiento todos los servicios del Hospital de Guadalajara”.



Ruiz Escudero defiende la colaboración y el Convenio Sanitario con Madrid.



El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha avanzado que “existirá un proceso de comunicación activa” entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Castilla-La Mancha “cuando Paco Núñez gane las elecciones autonómicas del próximo domingo e Isabel Díaz Ayuso revalide los resultados”.



Ruiz Escudero ha insistido en que la colaboración activa entre las administraciones mejora la calidad de vida de los ciudadanos “es algo sencillo y fundamental” y ha defendido que “nunca una frontera administrativa pueda derivar en un retroceso en la calidad de vida de las personas”.



Recuperar ese convenio, ha asegurado, “es un avance importante que posibilitará que los vecinos de Guadalajara puedan elegir hospitales de la comunidad de Madrid”, y en el caso que fuese necesario, también hacerlo en sentido contrario. “Es fundamental que mejoremos esa calidad asistencial que tienen que recibir, creando ese paraguas legal que establezca la relación entre las dos administraciones”.



El Consejero de Sanidad ha aseverado que “son acuerdos importantes que eliminan el sesgo ideológico por una cuestión de frontera administrativa, y esa es la línea en la que vamos a trabajar”. Igualmente, Ruiz Escudero ha apuntado que los hospitales de Madrid han atendido en los últimos cuatro a más de 140.000 vecinos de Castilla-La Mancha”.