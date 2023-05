Serrano: “Seguimos esperando que Page dé explicaciones sobre el escándalo de abusos sexuales y las camillas que no caben en los ascensores del Hospital de Guadalajara”

El portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, lamenta que el Hospital de la capital sea “el segundo peor en cuanto a listas de espera” y que en el caso de los abusos sexuales “el Sescam se pusiera del lado del agresor, en lugar del de la víctima”

lunes 22 de mayo de 2023 , 19:32h

“Hoy es el último lunes de socialismo en Castilla-La Mancha y en Guadalajara con ese binomio Page-Rojo que ha supuesto un auténtico retroceso en servicios como los sanitarios y que ha hecho perder también oportunidades en lo económico”. Así lo ha manifestado hoy el portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, durante una rueda de prensa en la Plaza del Jardinillo de Guadalajara con la candidata a la Alcaldía de la capital, Ana Guarinos, y el número 1 a las Cortes regionales por la provincia, Nacho Redondo.



En este sentido, Serrano ha dicho que “es increíble cómo el Hospital de Guadalajara ha duplicado las listas de espera en cuestión de ocho años con una responsabilidad directa, además, del señor Rojo porque durante los primeros cuatro años fue delegado de la Junta, y no en vano sigue siendo el alcalde de Guadalajara y también responsable de lo que pasa en su ciudad”.



Además, el también candidato a las Cortes regionales por la provincia de Toledo ha lamentado que el Partido Socialista sea “especialista en mirar para otro lado cuando hay cuestiones que, o no le competen, o no le interesan electoralmente”. Y aquí ha incidido en la situación del Hospital de Guadalajara y ha añadido que es “imperdonable” que este sea “el segundo peor de la región en cuanto a comportamiento en listas de espera y además sea protagonista por escándalos como el de las camillas que no entran en los ascensores o el de los abusos sexuales, donde seguimos esperando algún tipo de explicación por parte de Emiliano García-Pag, por parte de la consejera de Igualdad, o de los dirigentes socialistas que son también responsables”. En este sentido, el portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha ha enfatizado el hecho de que “en esta situación, el Sescam, en lugar de ponerse del lado de la víctima, se puso del lado del agresor” calificando esta actitud de “inaceptable” y más cuando “el PSOE ha destacado en estos meses por ser el artífice de leyes como la del ‘Sólo sí es sí’, que ha sido enmendada gracias al Partido Popular, pero que ha supuesto el mayor retroceso para las mujeres de nuestra historia”.



Frente a todo esto, Santiago Serrano se ha mostrado convencido de que “el Partido Popular es la única alternativa al socialismo en Guadalajara y en Castilla-La Mancha, como primera etapa también para que se produzca el cambio en nuestro país, y para que dejemos de desaprovechar oportunidades como las que tiene la ciudad de Guadalajara, la provincia y la región”. “Somos una comunidad autónoma que estratégicamente está llamada a ser una de las grandes conexiones logísticas de nuestro país, estamos en un enclave como el del Corredor del Henares que tiene que aprovechar todas esas sinergias con la Comunidad de Madrid, con la que tenemos que empezar a converger fiscalmente y con ese eje de crecimiento que plantea el presidente Paco Núñez también con la comunidad de Andalucía, y ser un auténtico polo de atracción de inversión, de empresas y generación de puestos de trabajo que nos coloque en la vanguardia”, ha explicado Serrano.



Al mismo tiempo, ha recordado que, tal y como anunció el candidato del PP a la Junta, Paco Núñez, “aspiramos a crear 120.000 empleo, y eso se puede hacer porque ya lo han demostrado comunidades vecinas como Madrid o Andalucía, y se puede hacer con bajos impuestos, disminuyendo la burocracia y poniéndoselo fácil a los empresarios con medidas como, por ejemplo, la eliminación de las tasas vinculadas a la compra venta de suelo industrial”. “Todas estas medidas lo que buscan, en definitiva, es convertir a Castilla-La Mancha en la comunidad que quiera ser y que nos quitemos ese límite del socialismo que nos ha hecho que durante casi 40 años seamos una de las comunidades menos avanzadas de nuestro país a nivel económico”, ha finalizado el portavoz regional.



Guarinos afirma que las listas de espera se han duplicado desde 2015



Por su parte, la candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Guadalajara, Ana Guarinos, se ha referido también a la situación de la Sanidad, “una de las principales preocupaciones que tienen los guadalajareños en este momento”, y ha recordado que, actualmente, “cuando alguien va al Hospital a pedir una cita para Traumatología tiene que esperar un año y medio para ser atendido en la primera consulta, y cuatro o cinco años como mínimo para que le operen por ejemplo de una cadera”.



“Somos el Hospital y la comunidad autónoma con las segundas peores cifras de listas de espera de toda la región; somos la región en la que hay que esperar el doble para una intervención quirúrgica de lo que esperan, por ejemplo, nuestros vecinos de la Comunidad de Madrid, y somos el Hospital donde se han duplicado las listas de espera desde el año 2015”, ha dicho Guarinos aportando datos: “en 2015 con un gobierno del Partido Popular había 9.000 guadalajareños esperando para ser atendidos ya fuera para una intervención quirúrgica, consulta externa o prueba diagnóstica; y ahora hay 18.300”. Esto, ha añadido la candidata a la Alcaldía por el PP, “significa un deterioro en la calidad de vida de nuestros vecinos y de nuestra salud”; por ello, “sin ninguna duda, cuando el Ayuntamiento de Guadalajara cambie de signo, que será a partir del 28 de mayo, desde el Ayuntamiento no guardaremos silencio, como está pasando con otras cosas inexplicablemente, sino que reclamaremos que el Hospital se ponga en marcha en todos y cada uno de sus servicios y un plan de choque que acabe con estas listas de espera”.



Guarinos ha hecho estas declaraciones durante la rueda de prensa que ha tenido lugar en la Plaza del Jardinillo donde la candidatura local “continúa a pie de calle, con la gente, preguntando cuáles son sus problemas y necesidades y, por supuesto, tomando notas, para que cuando el día 28 de mayo se produzca el cambio, ponernos con todo lo que nos están haciendo llegar los vecinos en la calle y en estas carpas informativas”.