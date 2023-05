Redondo: “El Partido Popular tiene un proyecto sólido y real para nuestros agricultores frente a la asfixia de las políticas socialistas”

En el día de San Isidro Labrador, el candidato del PP a las Cortes regional por Guadalajara, Nacho Redondo, ha defendido el programa de Paco Núñez que tiene “una apuesta decidida por el mundo rural con medidas reales que van de la mano de los protagonistas : los propios agricultores y ganaderos”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 15 de mayo de 2023 , 18:51h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El candidato del Partido Popular a las Cortes de Castilla-La Mancha por Guadalajara, Nacho Redondo, ha resaltado hoy, día de San Isidro Labrador, patrón de los agricultores, las medidas del proyecto del PP que defiende Paco Núñez, candidato a presidente de la Junta de Comunidades. Redondo ha lamentado que “el campo nunca haya estado tan crispado y agitado como en estos momentos que atraviesa una situación desesperante” como lo ha puesto de manifiesto el propio sector ayer mismo en una manifestación multitudinaria en Madrid, o hace unos días en Guadalajara capital.



Bajo el lema ‘Descubre y defiende tu tierra’, tuvo lugar este domingo la marcha multitudinaria en defensa del campo, convocada por la plataforma ciudadana SOS Rural, para reclamar y poner en valor la actividad productiva y social del medio rural. “Las materias primas cada vez son más caras y si a esto le sumamos las subidas del precio del combustible o que tenemos que importar alimentos de otros territorios, la situación es realmente insostenible”, ha apuntado Nacho Redondo señalando también el problema de la sequía que “está produciendo verdaderos estragos en nuestra agricultura y ganadería”. Por ello, ha dicho, “necesitamos un proyecto sólido, real y ajustado a las necesidades, que vaya de la mano de los propios protagonistas de este sector, y ese es el proyecto del Partido Popular y de Paco Núñez, frente a las políticas socialistas que están asfixiando al sector”.



Así, el candidato regional que ha felicitado a todos los agricultores y ganaderos en su día, se ha referido al programa del Partido Popular en este sentido, con el que se quiere “convertir el programa de desarrollo rural 2023-2027 en un programa de ayudas específicas para beneficiar a agricultores y ganaderos, de tal forma que se garantice la producción, la competitividad, el desarrollo rural, el uso eficiente de los recursos y un uso eficaz de los fondos europeos”. Del mismo modo, ha dicho, “el presidente Paco Núñez también se ha comprometido a derogar la Ley de Agricultura Familiar, porque nosotros entendemos que la incorporación a un banco de tierras debe ser totalmente voluntario”, además de aprobar “un plan de choque contra la sequía”, entre otras medidas importantes y necesarias que suponen “una apuesta decidida por la agricultura y la ganadería en Castilla-La Mancha”.



Redondo no entiende que no haya responsabilidades en el caso de agresión sexual en el Hospital de Guadalajara



Por otro lado, Nacho Redondo ha querido mostrar su apoyo a su compañera también candidata del PP a las Cortes, Itziar Asenjo, por las declaraciones en defensa de la víctima de agresión sexual por parte de un celador del Hospital de Guadalajara. “Lo que hizo mi compañera es ponerse del lado de la víctima y su familia, y yo también lo hago, para denunciar esa aberración”, ha dicho el candidato a las Cortes, añadiendo que “no entienden, como ha dicho también la propia familia, cómo el Sescam, teniendo toda la información, no se personó en la causa”. “Cuesta trabajo creer que haya sucedido algo así y que se haya dejado desprotegida a una víctima de una agresión sexual y que no haya ningún tipo de responsabilidad”, ha finalizado.