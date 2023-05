Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Moreno (Vox) acusa a García-Page de no cumplir sus promesas: “Se ha creído que esta tierra es su cortijo”

REDACCION

domingo 21 de mayo de 2023 , 13:47h

El candidato de Vox a la Presidencia de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha acusado al candidato socialista, Emiliano García-Page, de no cumplir sus promesas. “Page se ha creído que esta tierra es su cortijo. Por eso ha incumplido todas esas promesas que lleva prometiendo durante ocho años. Tiempo ha tenido para hacerlas realidad, pero no lo ha conseguido”, ha criticado.



Moreno, que ha participado en un mitin en la Plaza Mercedarios de Ciudad Real junto al líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado a los simpatizantes y militantes allí congregados que Vox no va a fallarles porque “sería fallarnos a nosotros mismos”. “Con humildad y con sentido común vamos a trabajar por nuestra tierra y por Castilla-La Mancha”, ha apostillado.



Así, ha reprochado a García-Page que haya estado “años repitiendo promesas y promesas que se han convertido en incumplimiento tras incumplimiento”. A renglón seguido, le ha afeado que diga que defiende a los agricultores, a los cazadores y a los regantes cuando “todo lo que dice es mentira y no lo cumple”. “Page es otra marioneta de Sánchez, que lo utiliza cuando le hace falta, pero nos quiere hacer creer que él no es del PSOE”, palabras que han arrancado la risa del público asistente.



“¿Habéis visto todos los carteles que han puesto por todos sitios, verdad? Y el símbolo del PSOE, bien pequeñito. Ellos mismos se avergüenzan de su partido y de su líder nacional. Es una vergüenza”, ha dicho entre aplausos el candidato a la Presidencia de Castilla-La Mancha, quien opina que “Page es como aquellos que se enfadan por la mañana con su jefe, luego por el mediodía le hacen la pelota y luego por la tarde votan exactamente lo mismo, porque Page defiende y piensa lo mismo que Sánchez, vota igual y gobierna Castilla-La Mancha exactamente igual”.



Dicho esto, ha pedido a los allí presentes que le digan a sus familiares que “no se dejen engañar” que “Page y Sánchez son lo mismo, que no hay dos PSOE, que solo hay un PSOE y ese PSOE es el que nos está arruinando a todos los españoles con leyes que legislan en contra de nosotros y con subidas constantes de impuestos porque cada día nos lo están poniendo más difícil para todas las familias”.



“Si miramos lo que ha hecho el PSOE en estos 36 años de gobierno de Castilla-La Mancha, es que nos lo han puesto cada día más difícil y nos lo han quitado todo. Tener una casa es imposible porque protege más al okupa que al propietario de la casa. Tener un trabajo también es misión imposible. ¿Y que ha hecho Page?, nada”.



Además, Moreno cree que Emiliano García-Page tampoco “ha hecho nada para solucionar el paro que arrastra a Castilla-La Mancha”, por lo que ha pedido a la gente decirle que “no”. “Hay gente dispuesta a decirle no, alto y claro, que no queremos más imposiciones, que no queremos más prohibiciones. Si es que ya, dentro de poco, no nos va a dejar ni regar las macetas de los balcones”, ha bromeado.



RECUPERAR LA PROSPERIDAD DE C-LM

Dicho esto, ha sentenciado que Vox va a poner su empeño en que haya trabajo para todos. “Lo que queremos es recuperar la prosperidad de Castilla-La Mancha que el PSOE nos ha arrebatado. Queremos que nuestros jóvenes se puedan quedar aquí en su tierra. Queremos que los barrios y los pueblos sean seguros. Queremos unas carreteras en condiciones. Queremos unos servicios públicos de calidad. Y no puede ser que cada año paguemos más impuestos y recibamos peores servicios”, ha sentenciado.



“Nosotros lo que proponemos son medidas reales para solucionar los problemas cotidianos de todos los castellanomanchegos. Nosotros decimos que hay que reducir los impuestos para que sea más fácil empezar con un negocio; que hay que garantizar que los agricultores puedan regar, que hay que mantener la caza porque cazar es conservar, y que hay que garantizar una sanidad y una educación de calidad. Y por supuesto que hay que revertir todas y cada una de esas políticas que nos han impuesto”.