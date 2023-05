Unidas Podemos vuelve a pedir al Gobierno de Castilla-La Mancha que se garanticen los derechos de las 15.000 trabajadoras de la limpieza

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 22 de mayo de 2023 , 19:19h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Unidas Podemos ha manifestado que “a falta de tan solo unos días de que se acabe esta legislatura, las 15.000 trabajadoras de la limpieza de las empresas contratadas por la JCCM para llevar a cabo la limpieza de los edificios y locales, no han sido escuchadas por el gobierno regional a pesar de haber llevado a cabo varias manifestaciones durante los últimos meses”. La coalición progresista recuerda que estas mujeres “después de más de año y medio continúan con los salarios congelados y la negociación colectiva bloqueada, y el gobierno regional no está teniendo en cuenta que estas trabajadoras son esenciales para garantizar el buen funcionamiento de la Junta”.



“Ha quedado claro que a pesar de todas las movilizaciones que llevado a cabo las trabajadoras de la limpieza de la mano de los sindicatos, el gobierno autonómico no ha querido escucharlas ni sentarse con ellas”, además, “vuelve a dejar claro que el modelo del gobierno de Page es el mismo que el del PP, el de las privatizaciones”, aseguran. La candidatura de confluencia ha agregado que “privatizando los servicios de limpieza esenciales hay un 30% más de sobrecostes en gastos, beneficiando directamente a las grandes empresas, que no son otras que grandes constructoras y fondos buitre que copan la mayoría de contratos”. A su vez, garantiza que “lo que hay que hacer es desprivatizar los servicios de la limpieza, que son tan esenciales para el correcto funcionamiento de los servicios públicos como la sanidad y la educación”. “Se ha demostrado que las privatizaciones traen la precarización de los trabajadores y este gobierno ya ha dejado claro de qué lado está”, sostiene.



El candidato a la presidencia de la JCCM, José Luis García Gascón ha subrayado que “nada menos que el 70% de las 15.000 trabajadoras tienen contratos privatizados de la administración”. A su vez, ha asegurado que “con los 130 millones de euros que destina el gobierno regional a las empresas con las que subcontrata la limpieza de sus sedes, ya tan solo recuperando su gestión pública directa pasarían de cobrar 600€ de media a 800€ solo quitando lo que se pierde por la privatización”.



Gascón ha señalado “la importancia que tiene que el próximo gobierno regional sea capaz de cuidar a los trabajadores y trabajadoras y la apuesta por lo público, ya que las consecuencias de las privatizaciones han quedado lo suficientemente claras”. El líder de Unidas Podemos en Castilla-La Mancha recuerda que “el Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra duplicó el presupuesto de dependencia” y que “destinó 125 millones de euros a nuestra región, por lo que el presidente no tiene ninguna excusa”. Asimismo, “presentamos una iniciativa de Gobierno para exigir que se garanticen los derechos de las trabajadoras de la limpieza que también ha sido desoído por el gobierno regional”



“El próximo 28 de mayo es un día muy importante, porque si Unidas Podemos entra con fuerza Castilla-La Mancha será una región en la que se lleven a cabo políticas socialistas, progresistas, ecologistas y medioambientales, siendo una región en la que los jóvenes tendrán la oportunidad de quedarse a vivir y de tener una buena calidad de vida en su región”, ha finalizado José Luis García Gascón.