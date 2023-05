Núñez anuncia un Plan de Rescate para el sector primario para evitar la quiebra de agricultores, ganaderos, bodegas y cooperativas afectados por la sequía

Señala que será una realidad en cuanto asuma el Gobierno regional para poner el dinero en la cuenta corriente de los afectados por esta crisis

miércoles 17 de mayo de 2023 , 20:10h

El candidato a la Presidencia de Castilla-La Mancha y presidente regional del Partido Popular, Paco Núñez, ha anunciado que pondrá en marcha, desde el Gobierno regional, un Plan de Rescate para el sector primario con el objetivo de evitar la quiebra por culpa de la sequía de los agricultores, los ganaderos, las bodegas y las cooperativas.



Así lo ha indicado Núñez durante su visita a la empresa Bodegas ‘Yuntero’, junto a la candidata a la Alcaldía de Manzanares, Rebeca Sánchez-Maroto, donde ha defendido que no permitirá que nadie del sector primario se vea abocado al cierre por culpa del drama de la sequía, que provoca la falta de cosechas y la falta de materia prima.



“No podemos refugiarnos en el pasado, hay que ayudar al sector”, ya que “no ha habido inversiones hídricas ni se ha luchado por un Plan Hidrológico Nacional, por lo que este Plan es vital para que se permita “directamente y de manera urgente y con liquidez neta” poner en la cuenta corriente el dinero a los afectados por las pérdidas.



Este Plan de Rescate, ha incidido Núñez, “será una realidad en unos días, en cuanto asuma la Presidencia de Castilla-La Mancha”. “El sector primario me preocupa mucho y tiene que dormir tranquilo, por lo que, en un momento excepcional ante la sequía, el Gobierno tomará medidas excepcionales para evitar su caída y su quiebra”.



Además, ha aseverado que luchará para flexibilizar la PAC, ya que la aplicación de los ecoregímenes supondrá un recorte de un 23 por ciento a los agricultores y ganaderos de la Comunidad Autónoma.



De otro lado, Núñez ha trasladado que cuando sea presidente regional no permitirá que “que las etiquetas del vino indiquen que es un producto tóxico y perjudicial para la salud, porque no lo es”, ya que esta medida pone en riesgo a todo el sector vitivinícola de la región.



El candidato del PP a la Presidencia de Castilla-La Mancha ha dejado claro que cree firmemente en el sector primario, en la actividad agroalimentaria y ganadera y en los desarrollos agroalimentarios para retener el valor añadido en la región con vías de comercialización y distribución de los productos para que siga siendo “relevante y un pilar fundamental en la generación de empleo, de riqueza y de oportunidades”.



REBECA SERÁ UNA GRAN ALCALDESA



Núñez ha asegurado que Rebeca Sánchez-Maroto será “una gran alcaldesa de Manzanares porque está demostrando su compromiso con la ciudad”, por lo que en unas semanas habrá un trabajo “en sintonía” entre el Ayuntamiento y la Junta.



El presidente regional del PP se ha comprometido con la sanidad en el municipio, ya que apostará por la fortaleza del Hospital de Manzanares, recuperando la Carrera Profesional Sanitaria y destinando los recursos económicos necesarios para “una sanidad de calidad”.