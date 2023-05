Núñez creará un Comité Turístico Regional para configurar una estrategia que lleve a Castilla-La Mancha a ser el principal destino de turismo de interior

Apuesta por un Colegio Oficial de Profesionales Turísticos de Castilla-La Mancha o un Plan de Formación Continua en el que el Gobierno financie la formación de jóvenes en el sector

sábado 13 de mayo de 2023 , 12:05h

El candidato a la Presidencia de Castilla-La Mancha y presidente regional del PP, Paco Núñez, ha anunciado que creará un Comité Turístico Regional para configurar una estrategia que convierta a la Comunidad Autónoma en el principal destino de turismo de interior para que este sector sea uno de los ejes del impulso de la recuperación de Castilla-La Mancha.



Este Comité configurará una estrategia conjunta para rescatar a las agencias de viaje y potenciar las sinergias con otros sectores que ayuden a fortalecer la económica de Castilla-La Mancha.



Así lo ha indicado Núñez durante la celebración de la Mesa del Turismo, en Villanueva de los Infantes, junto a la alcaldesa y candidata a la reelección, Carmen María Montalbán, de quien ha dicho que es una alcaldesa “combativa” que ha peleado mucho por recuperar el Hospital de Santiago de la localidad.



El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha destacado que Castilla-La Mancha cuenta con 27.964 plazas turísticas ofertadas, frente a las 47.247 de Castilla y León y las 15.996 de Extremadura. Además, ha habido una nula promoción en países extranjeros del turismo castellanomanchego.



“Creo sinceramente que no hay una estrategia clara en materia de promoción turística”, ha dicho. Así, ha recordado que en 2006 el gobierno del PSOE anunció la puesta en marcha de una Red de Ventas, que nunca puso en marcha, algo que, en 2016, el candidato del PSOE volvió a proponer llamándolo Red de Hospederías, un proyecto al que únicamente se han adherido 6 establecimientos en estos años.



Por ello, y ante esta nula planificación, Núñez apostará por esta Red de Hospederías, con una colaboración público-privada, para, de una vez, “tomarse en serio a este sector y dejarse de ocurrencias y falsas promesas”.



El candidato del PP a la Presidencia de Castilla-La Mancha ha incidido en que el único gran evento que ha trascendido fronteras en los últimos años fue el IV Centenario del Fallecimiento de El Greco, un evento que se planificó “con esmero, buscando aliados en el sector privado y la sociedad civil para dinamizarlo”, pero claro, este proyecto “lo desarrolló el PP”.



Núñez ha puesto sobre la mesa la celebración del octavo Centenario de la construcción de la Catedral de Toledo, el templo más importante y representativo que hay en España de la arquitectura gótica. “Me consta que el Gobierno actual no ha hecho ni preparado nada para aprovechar esta efeméride y potenciar el paso de turistas que pueda conllevar esa celebración. No me preocupa porque será el PP quien organice estos actos”.



LAS PROPUESTAS TURÍSTICAS DE NÚÑEZ



El candidato a la Presidencia regional ha apostado también por establecer un Plan de Estímulo y Reactivación del Turismo en Castilla-La Mancha, la creación de una imagen reconocible de marca turística, la vertebración de un sistema de planificación y gestión turística globalizado, el impulso de políticas para desestacionalizar la oferta turística en la región, la construcción de nuevas infraestructuras turísticas, el diseño de una estrategia permanente de colaboración con el sector minorista de las agencias de viajes o el apoyo a la creación del Colegio Oficial de Profesionales Turísticos de Castilla-La Mancha.



El presidente del PP-CLM ha incidido en su apuesta por un Plan de Formación Continua, que también afecte al turismo, por ello el Gobierno regional financiará un año completo del contrato de los jóvenes que sean formados en un ámbito de aplicación comarcalizado en empresas turísticas con coste 0 para la misma, pero con el compromiso de una formación práctica. Además de una ayuda de 10.000 euros para crear su propia actividad vinculada al sector.



También, un Plan de Formación Continua de Profesionales Turísticos de ámbito regional, altamente profesionalizado y competitivo, el diseño de una Estrategia Turística Digital, la promoción de Castilla-La Mancha como destino adecuado para albergar eventos deportivos, el apoyo al sector del termalismo en Castilla-La Mancha o el turismo comercial y de congresos en las grandes ciudades, entre otras.



Núñez ha aseverado que Castilla-La Mancha tiene todos los elementos necesarios para ser el gran destino de turismo de interior y, consecuentemente, un motor de desarrollo económico de la región. “Castilla-La Mancha no puede perder otros cuatro años el tren del progreso porque la región está llena de personas con grandes ideas, con gran capacidad de gestión turística y con grandes profesionales del sector, pero falta estrategia y determinación para potenciar todo este desarrollo”.