El Partido Popular pide salir a votar “masivamente” para que “Guadalajara y Castilla-La Mancha cambien” y sea el comienzo del cambio en España

En el cierre de campaña electoral hoy en la Plaza de Santo Domingo

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 27 de mayo de 2023 , 11:22h

El presidente del PP provincial, Lucas Castillo, ha pedido el voto para el Partido Popular este próximo domingo 28 de mayo como “única alternativa a las políticas socialistas que solo buscan el interés partidista”.

“Durante toda esta campaña hemos podido palpar las ganas de cambio en la provincia, en Guadalajara capital con Ana Guarinos y en Castilla-La Mancha con Paco Núñez”, ha dicho Castillo.

“Estamos ante una cita histórica, estamos a punto de acabar con 40 años de socialismo en la región que nos han puesto un límite y no nos dejan prosperar. Estamos ante una cita muy importante en nuestra capital para que Guadalajara vuelva a latir con Ana Guarinos, y dejar atrás este parón de estos cuatro años con el socialista Alberto Rojo. Y estamos ante una cita necesaria porque la gente quiere representantes que se dejen la piel y sentirse, de nuevo, el centro de las políticas”, ha manifestado el presidente provincial hoy en la Plaza de Santo Domingo de la capital que ha sido el lugar elegido para el cierre de campaña del Partido Popular de Guadalajara en una gran fiesta con música en directo e hinchables para los más pequeños.



“Hemos demostrado que el proyecto del Partido Popular mira al futuro y a las personas, que son el eje de nuestra acción política; y que nuestra provincia necesita nuevas ideas y nuevos proyectos para no frenar nuestro desarrollo”, ha afirmado Lucas Castillo, añadiendo que “este 28 de mayo tenemos una oportunidad que no podemos dejar pasar”. También, ha pedido a los ciudadanos “que piensen en el papel que juega su voto, y que ese voto puede ser útil y contribuir a cambiar las cosas si es el del Partido Popular, la única alternativa al socialismo de Rojo, Page y Sánchez. Estas elecciones serán la antesala para echar a Pedro Sánchez, y sus leyes ideológicas, de la Moncloa; la antesala para que España tenga un gran presidente como Alberto Núñez Feijóo, que gobierne para todos y entre todos”. “Estamos hartos del bochornoso silencio de los cargos socialistas”, ha dicho Castillo, y se ha referido a las leyes del ‘solo sí es sí’; la ley de Vivienda que protege al okupa en vez de al propietario, o a los etarras en las listas de Bildu con quien pacta Sánchez.



Por último, el presidente del PP de Guadalajara ha querido agradecer “a todas las personas que han hecho posible una campaña ilusionante, al equipo del Partido Popular, a los interventores y apoderados que en la jornada electoral del domingo velarán para que todo se desarrolle satisfactoriamente, y también a los candidatos y sus equipos que son los mejores para trabajar por nuestra gran provincia”. Además, ha agradecido el trabajo del portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de la capital, Jaime Carnicero, que “es un gran activo de nuestro partido”, y el de Jesús Herranz, diputado provincial, ex alcalde y ahora concejal del Ayuntamiento de Molina, pero que ya no se presenta, por todo el tiempo dedicado. Ha recordado también que “tenemos el candidato más joven, Alberto Ruiz de Horche, y el que más tiempo lleva en el cargo de alcalde, Ignacio Gordon de Matillas”, además de Mauricio Martínez de Valdarachas que ya se retira pero se presenta su nieta.



Campaña a pie de calle en Guadalajara



Por su parte, la candidata del PP a la alcaldía de Guadalajara, Ana Guarinos, ha agradecido el trato y el cariño recibido por los guadalajareños durante una campaña “a pie de calle, en la que hemos podido mirar a la gente a los ojos para pedirle su confianza y su apoyo, que se ha basado en la proximidad y en la cercanía, y en hacer lo más importante, escuchar las propuestas, demandas y necesidades de los ciudadanos”.



Guarinos ha señalado que “los guadalajareños piden un cambio, piden una Guadalajara mejor, con más y mejores servicios, y con más y mejores oportunidades”. “Frente a los que buscan excusas y piden una segunda oportunidad, frente a los que dejan atrás cuatro años perdidos, nosotros ofrecemos trabajo, seriedad, rigor y responsabilidad y, sobre todo, ilusión, mucha ilusión por hacer de nuestra ciudad una Guadalajara mucho mejor de lo que es, la que nos merecemos”, ha dicho. Así mismo, ha afirmado que “estamos cansados de anuncios, estamos cansados de promesas que se repiten y que nunca se cumplen, estamos cansados de mentiras. Necesitamos un gobierno basado en la confianza, en el compromiso, en la palabra dada y en la honestidad. Un gobierno que trabaje y que cumpla lo que promete. Un gobierno cercano, y un gobierno ambicioso que deje atrás el conformismo y la comodidad en la que ha estado instalado estos años. Un gobierno que crea en Guadalajara y que la quiera, el gobierno de personas que se merece esta ciudad, un gobierno del PP”.



Guarinos ha pedido salir a votar “masivamente” el domingo “para que Guadalajara cambie y para que Castilla-La Mancha cambie”, y para que el cambio en Guadalajara sea el comienzo del cambio que tanto necesitamos en España. Este domingo, ha dicho, “toca juzgar lo que ha hecho el socialismo actual, o por acción o por silencio y omisión, porque tan importante es el que hace, como el que calla y lo permite, y en el socialismo, también en el de Guadalajara, con Rojo y Bellido, ha habido mucho silencio y mucha permisibilidad y, por consiguiente, tan responsable es de lo que pasa en nuestro país Pedro Sánchez como sus leales discípulos y fieles escuderos. El domingo toca decidir si estamos con Guadalajara o contra Guadalajara, con España o en contra de los españoles”.



“Este domingo va a ser el comienzo de un cambio en Guadalajara, un cambio de rumbo en Guadalajara y un cambio de ciclo político para Castilla-La Mancha. Y será el preludio del cambio político que en España se producirá a finales de año. No podemos ni debemos resignarnos. El domingo tenemos la oportunidad de cambiar las cosas, cambiémoslas. Seamos artífices de un cambio en Guadalajara, de un cambio también en CLM, y del cambio que merecemos como españoles, orgullosos de serlo y de nuestro país. Orgullosos de nuestros signos y símbolos, de nuestras costumbres y de nuestra gente”, ha aseverado Guarinos. “El voto es el derecho que nos permite cambiar las cosas. No renunciemos a ello. Apostemos por el cambio, por avanzar, por mejorar, por ser referentes, por ser punteros. Contamos con un gran equipo de personas, preparadas y muy ilusionadas”, ha añadido.



“Hagamos posible, todos juntos, el cambio el próximo domingo. Hagamos de Guadalajara la ciudad en la que los mayores se sientan bien, a gusto y queridos y respetados; en la que las familias quieran y deseen venir y vivir; en la que los jóvenes quieran quedarse a estudiar y trabajar porque tengan más y mejores oportunidades; en la que las empresas se sientan cuidadas y no agraviadas y despreciadas; hagamos de Guadalajara una ciudad de todos y para todos, y hagámoslo entre todos.



Guarinos: “Os pido responsabilidad y dejar atrás el conformismo”



“Os pido responsabilidad y dejar atrás el conformismo, la resignación y la vergüenza que nos están haciendo pasar a los españoles. Os pido el voto para trabajar y gobernar con sentido común y honestidad. Para defender otra forma de hacer política. Y para no aceptar que nadie meta la mato en las urnas ni en los votos, porque lo que está en juego en la libertad de decidir y la democracia. No queremos trileros, ni engaños ni trampas. Queremos libertad”, ha manifestado Guarinos durante el cierre de campaña. La candidata a la Alcaldía de Guadalajara ha pedido también “defender Guadalajara, defendamos la libertad, defendamos a nuestro país y comencemos desde aquí a derribar los cimientos del sanchismo, que es el peor gobierno que ha tenido España en la historia de la democracia, porque estamos comprometidos con nuestra ciudad, queremos ganar y queremos gobernar. Ha llegado el momento, nuestro momento, no permitamos que otros decidan por nosotros. Decidamos nosotros el 28M, y decidamos lo mejor para Guadalajara y para España. Por eso yo os pido el voto el próximo 28M. Os lo pido, no por mí, no por mi partido, no, os lo pido por mi ciudad, por mi región y por mi país”, ha finalizado.



También ha intervenido en el cierre de campaña el candidato del Partido Popular a las Cortes de Castilla-La Mancha por Guadalajara, Nacho Redondo, que ha apelado también a la “necesidad de cambio de ciclo, un cambio de rumbo” que piden los castellanomanchegos, y a “derribar los límites que nos han puesto 40 años de socialismo y que no nos dejan prosperar”. Redondo se ha referido a los días de campaña en los que los miembros de la candidatura regional han recorrido “cada rincón de nuestra provincia explicando y contando el proyecto del PP y de Paco Núñez y, lo más importante, escuchando a la gente durante casi 361 horas” desde que comenzó la campaña. “Gracias a todos porque sin vosotros esto no es posible”, ha dicho el candidato regional.