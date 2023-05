Núñez sobre las declaraciones BOCHORNOSAS de Page en Azuqueca : "No está en condiciones de ser el presidente"

Varios medios de comunicación de alcance nacional se hacen eco del mitin surrealista de Page en Azuqueca

miércoles 17 de mayo de 2023

miércoles 17 de mayo de 2023 , 17:26h

El presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha denunciado la actitud que Emiliano García-Page tuvo durante un mitin del PSOE en Azuqueca y ha asegurado que la región «está desilusionada» con él porque «no está en condiciones» de ser el presidente de Castilla-La Mancha. «No hay más que verlo», ha apuntado.



Paco Núñez ha incidido en que «hoy el PSOE no mimetiza con la región porque no se parece en nada a los castellanomanchegos», ya que el candidato socialista «nos abronca, pega golpes en el atril, regaña a la gente, falta al respeto a la gente que no le quiere votar y hace comentarios de mal gusto» como «airear la vida sexual de sus hijos o tratar de forma machista a la candidata a la Alcaldía de Talavera de la Reina».



Así lo ha expresado el líder de los populares castellanomanchegos durante un desayuno informativo con la Federación de Asociaciones de Profesionales de Radio y Televisión de España, en Madrid, donde ha aprovechado para anunciar que la primera medida que aprobará como presidente de Castilla-La Mancha será una bajada de impuestos.



Cabe recordar el espectáculo que García-Page ofreció este martes en un mitin en Azuqueca, donde el dirigente socialista dio un recital de comentarios de mal gusto, chabacanos, machistas y misóginos sobre sus hijos: «Yo se lo digo siempre [a su hija]: tú estudias el cuerpo humano en medicina, pero las prácticas las hace tu hermano», dijo entre carcajadas. Los asistentes al acto aplaudieron las bromas taberneras de Page.



«El otro día me quedé con mis hijos… Les pregunto de todo, pero no me atrevo nunca a preguntarles cómo les va la cosa sentimental, si es que lo llaman así. Mi hijo es de esos de raza y a la chica no le pregunto, pero a veces he pensado y digo por las noches ‘a ver cuándo mi hija se echa novio’. Ya ha tenido dos novios, pero bueno, decidió estudiar… empezó con las clases teóricas. Yo se lo digo siempre: ‘Tú estudias el cuerpo humano en medicina, pero las prácticas las hace tu hermano’», dijo entre risas.



Continuó diciendo que a veces pensaba en cómo le gustaría una "buena gente" para su hija, de quien se pudiera "fiar". "Cuando le dé por tener novio, me encantaría que se echara una cosa parecida a Pablo Bellido", proclamó. El padre, dijo, (es decir, él) "dormiría tranquilo" y además no tendría que "discutir ni con el cuñado, ni el suegro, ni con nadie" en las reuniones familiares. "Poderte fiar, poder decir qué tal se porta mi hija en vez de al revés", dijo.



En este sentido, la candidata del PP por la provincia de Albacete a las Cortes Regionales, María Gil, también ha alzado la voz por las declaraciones del líder socialista en Guadalajara. Gil ha dicho que García-Page continúa con la idea de que Castilla-La Mancha es su cortijo. Además ha lamentado que siga abochornando a las mujeres al volver a escuchar en un mitin de Guadalajara unos comentarios machistas, que se repiten tras los vertidos ante la candidata de Talavera de la Reina.



«Desde el Partido Popular pensamos que hay que trabajar por la Igualdad de hombres y mujeres con firmeza, por lo que chascarrillos como los que realiza Page, flaco favor nos hacen a las mujeres» ha aseverado María Gil durante una rueda de prensa en la sede del PP en Albacete.