Andicoberry: “Page nos abochorna, es momento del cambio en Castilla-La Mancha”

“La actitud de machista de Page es propia de un señor feudal que trata a las mujeres como si fueran sus vasallas”

lunes 15 de mayo de 2023 , 18:39h

La cabeza de lista del PP-CLM por la provincia de Albacete, Tania Andicoberry, ha lamentado los momentos de bochorno que proporciona el candidato socialista, García-Page, con sus comentarios machistas, esta vez sobre la candidata del PSOE a la Alcaldía de Talavera de la Reina, Tita García Elez.



Frases como “hasta que no la case, no va a dejar de ser alcaldesa, además de besos, zarandeos y abrazos desmesurados es como saludaba Page a la candidata, en plan marichulo, haciendo así un flaco favor a las mujeres” ha manifestado Tania Andicoberry en la sede del PP de Hellín, donde ha estado acompañado por el candidato del Partido Popular a la Alcaldía, Manuel Serena.



“No se puede consentir esa actitud de señor feudal que casa a sus súbditos y que trata a las mujeres como si fueran sus vasallas”, ha aseverado la cabeza de lista del PP-CLM en Albacete.



Asimismo, Andicoberry ha lamentado el escándalo de los abusos sexuales en el Hospital de Guadalajara y ha recordado que la Audiencia Provincial ha condenado a cuatro años de cárcel a un celador eventual que abusó de una joven que estaba ingresada por un trastorno de conducta alimentaria.



“Lo que resulta bochornoso es que la consejera de Igualdad haya cargado contra el agresor y no haya pedido explicaciones al entonces gerente, el hoy diputado socialista Zapata. Además, nadie del Gobierno regional, ni el Instituto de la Mujer, ni el SESCAM se han personado en la causa a favor de esta víctima, lo que demuestra la defensa de la Mujer que en realidad realizan”, ha concluido Andicoberry, quien ha añadido que “es el momento del cambio en Castilla-La Mancha y de tener un presidente que no nos abochorne”.