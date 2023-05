Barómetro de GAD3: El PP ganaría las elecciones generales y rozaría los 150 diputados pero sigue necesitando el apoyo de Vox

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 16 de mayo de 2023 , 18:12h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El barómetro de GAD3 de mayo para NIUS refleja que Alberto Núñez Feijóo ganaría de calle las elecciones generales de final de año rozando los 150 escaños y un 32,9% en estimación de voto.



VOX se mantiene clavado en los 38 y 40 diputados respecto hace tres meses. La suma del bloque de la derecha es imbatible y podría alcanzar hasta los 189 escaños. Muy por encima de la mayoría absoluta.



El PSOE logra no caer por debajo de la barrera psicológica de los 100 escaños. El sondeo de GAD 3 les coloca en números prácticamente calcados a los del barómetro de finales de febrero con entre 105 y 109 diputados y no acusa la irrupción de Sumar en el tablero político.



El estudio realizado entre el 8 y 9 de mayo, setenta y dos horas antes de que arrancara la campaña del 28M, refleja que la división a la izquierda del PSOE les pasa una factura de hasta 12 escaños respecto a las elecciones generales de 2019. Entonces en Unidas Podemos no había fisuras y bajo el liderazgo de Pablo Iglesias lograba 35 diputados. Ahora la formación morada obtendría entre 11 y 13 asientos en las Cortes. Por detrás Yolanda Díaz y su proyecto Sumar entre 8 y 10.



Ventaja de seis puntos del PP sobre el PSOE



De celebrarse hoy las elecciones generales el Partido Popular le metería al PSOE 6 puntos de ventaja.



Vox se mantiene como tercera fuerza con una horquilla de entre 38 y 40 diputados y el 13,2% de los sufragios demostrando que cuenta con un suelo electoral bastante sólido.



Sumar se alimenta básicamente de robarle votos a Unidas Podemos y a Más País. Aunque Yolanda Diaz no logra adelantar a los morados con entre 8 y 10 escaños y el 5.9% de los sufragios, sí les deja tiritando con una horquilla de entre 11 y 13 diputados y un 6,2% en estimación de voto. La mitad respecto a hace tres meses.



Ciudadanos sigue sin levantar cabeza y con un magro 1,4% de los votos no entra en el Parlamento.



Más de la mitad de los españoles da al PP ganador



El PP gana la partida de las expectativas y el porcentaje de los que creen que llegará al Gobierno se dispara a lo más alto desde que Alberto Núñez Feijóo es su presidente. Un 53,2% de los encuestados, más de la mitad de los españoles, creen que los populares ganará las elecciones de diciembre frente al 28,2% que apuesta por un PSOE que sigue a la baja en las apuestas.