Agudo condena que Page haya tapado un caso de violación en el hospital de Guadalajara

La secretaria general del PP-CLM: “No merecemos un Gobierno con un candidato, Emiliano García-Page, que está tapando violaciones en hospitales de Castilla-La Mancha. Nuestra región no merece un gobierno con un presidente machista”

sábado 13 de mayo de 2023 , 17:40h

La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha condenado que el servicio de salud de Castilla-La Mancha de Emiliano García-Page, haya tapado un caso de violación en el hospital de Guadalajara, “no tiene nombre, es vergonzoso y muy grave lo que ha ocurrido en el hospital de Guadalajara”.



Así lo ha afirmado durante su visita a El Casar, “es indignante y bochornoso los sucesos que rodean a Page y que vamos conociendo”. Según OkDiario, un diputado del PSOE intentó ocultar abusos sexuales en el hospital de Guadalajara donde era gerente. La víctima acusa al centro de querer convencerla para que no denunciara, mientras el PSOE defiende al diputado,



Agudo se ha mostrado contundente porque “el Gobierno de Emiliano García-Page se ha quedado con los brazos cruzados, es una auténtica vergüenza que el servicio de salud que gestiona Page haya tapado un caso de violación, ¿Dónde vamos a llegar?”



La secretaria general ha destacado que “no solamente ha tapado ese caso, sino que ha permitido que en ese momento, el celador acusado de la violación siguiese trabajando en el hospital”.





En ese sentido, se ha referido hacia la consejera de Igualdad, Blanca Fernández, a la que también acusa de quedarse callada, “esta es la defensa que hace el Gobierno de Emiliano García-Page hacia las mujeres, no solamente tapar algo tan grave, sino que, además, no hayan defendido a la mujer que haya sido violada en ningún otro momento”.



Por todo ello, la dirigente popular ha desaprobado la actitud Emiliano García-Page con las mujeres castellanomanchegas, “el caso del hospital de Guadalajara, unido a la bochornosa actitud que vimos hace unos días del propio Page lanzando unas declaraciones, que desde luego nos abochornan a todas las mujeres, hacia la alcaldesa de Talavera de la Reina a la que trató como mercancía diciéndole que hasta que no te case, no vas a dejar de ser alcaldesa, y además en unas condiciones lamentables”.



“No merecemos un gobierno Gobierno con un candidato, Emiliano-García Page, que está tapando violaciones en hospitales de Castilla-La Mancha. Nuestra región no merece un gobierno con un presidente machista, con un presidente que utiliza a las mujeres como mercancía, como ha hecho con la alcaldesa de Talavera de la Reina,” ha defendido.



Carolina Agudo ha insistido “Page no está en condiciones de seguir gobernando” porque no es la primera actitud machista, “le hemos visto ya en muchas ocasiones”, y ha advertido que la peor de todas, fue ser responsable de que la ley del “Solo sí es sí” esté permitiendo que los violadores salgan de la cárcel “ha sido responsable del mayor retroceso de la historia en los derechos de las mujeres”.



Por otra parte, Agudo ha recordado que con otras leyes, Page también hace retroceder los derechos “protegiendo a los okupas, frente a los propietarios o expropiando las tierras a los agricultores”, por eso “no puede seguir siendo ni un minuto más presidente de esta tierra”.



Carolina Agudo ha pedido el voto a todos los castellanomanchegos para poder cambiar y mejorar nuestra tierra “yo hoy hago un llamamiento a todos los que creen que nos merecemos un gobierno mejor, a todos los que creen que Castilla-La Mancha y los castellanomanchegos no merecemos a un gobierno que nos abochorna, a un gobierno que nos da vergüenza, a un gobierno con un presidente que tapa casos de violación, que tapa casos de corrupción y que encima protege a los delincuentes frente a los propietarios y agricultores. A Page le quedan los días contados al frente del Gobierno de Castilla-La Mancha”, ha concluido.