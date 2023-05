El PP insiste en que López “no puede seguir ni como vicepresidente de la Diputación de Cuenca ni como alcalde ahora que su condena por amenazas a una trabajadora de la institución ya es firme”

viernes 12 de mayo de 2023 , 11:50h

El Partido Popular de Cuenca ha insistido en que el vicepresidente de la Diputación y alcalde de Campillo de Altobuey, Francisco López López, “no puede seguir en ninguno de sus cargos al ser ya firme su condena por amenazas a una trabajadora de la institución”. El recurso que López había presentado ante la Audiencia Provincial ha sido desestimado en su integridad, la sentencia dictada en primera instancia ya es firme y no cabe interponer recurso ordinario alguno.



El presidente del Grupo Popular de la Diputación, Cayetano Solana, ha destacado la rotundidad de este fallo, “a López ya no le vale la excusa de que la primera sentencia está recurrida como argumentó el pasado pleno. Es una bajeza moral que no asuma las consecuencias de sus actos y que cargos del partido socialista como el presidente de la Diputación, Chana, justifiquen su comportamiento. Es lamentable la doble vara de medir del Psoe para disculpar delitos de quienes comparten sus mismas siglas políticas”, ha señalado Solana.



El representante del PP en la Diputación ha remarcado que “si estas amenazas hubieran sido realizadas por un integrante de cualquier otro partido político, en especial del Popular, los socialistas habrían salido en tromba a pedir ceses y expulsiones” y recordaba, lo sucedido, por ejemplo y recientemente, con el alcalde de Villar de Cañas, “pidió perdón de inmediato por sus más que reprobables palabras, no está condenado y, aún así, no va continuar como primer edil de su pueblo”. Para Solana, la actitud de Francisco López y la de sus compañeros socialistas, “tanto la de quienes le apoyan en público como los que callan es otro ejemplo más de los socialistas conquenses de hipocresía, superioridad moral y desprecio al prójimo”.



Solana ha querido recordar que precisamente la Diputación Provincial aprobaba en febrero, con los votos de los diputados del Psoe y la de Cuenca Nos Une, una declaración institucional en la que textualmente se comprometían a “no llevar en las listas electorales de los municipios de la provincia a ninguna persona que con sus declaraciones o con sus hechos ejerzan ataques machistas contra ninguna mujer y, en caso de que se produjeran a lo largo de la legislatura, sean reprobados y expulsados de inmediato”. “El comportamiento de López solo puede calificarse como amenazante y machista, pero el Psoe lo defiende y, sobre todo, lo mantiene en sus puestos tanto en la Diputación, en su alcaldía como en el partido”, ha insistido Solana.



Francisco López López ha sido condenado “como autor responsable de un delito leve de amenazas previsto en el artículo 171.7 del Código Penal”, según recoge la sentencia emitida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Cuenca. Los hechos, considerados probados por el juez, tuvieron lugar en diciembre de 2021 en el Salón de Plenos de la institución cuando el cargo socialista dirigió esas amenazas a una trabajadora y periodista de la propia Diputación. López recurrió ante la Audiencia Provincial y ésta desestimaba su recurso hace unos días, ratificando íntegramente lo dictado en primera instancia. El actual vicepresidente de la Diputación y alcalde de Campillo de Altobuey tendrá que pagar una multa y las costas procesales.