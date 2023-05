El Ayuntamiento de Almonacid recupera para los mayores el Centro de los Olivos

viernes 12 de mayo de 2023 , 11:43h

El edificio fue cedido en los años ochenta del pasado siglo a la Tesorería General del Estado, y ahora, respondiendo a los deseos del colectivo de mayores, y en general a los de todo el pueblo de Almonacid, el Ayuntamiento lo ha recuperado, vía adquisición, con la intención de que recupere su antigua función de centro social y cultural para el pueblo, pero especialmente para los jubilados.



La alcaldesa de Almonacid de Zorita, Beatriz Sánchez, ha firmado hoy la adquisición, por parte del Ayuntamiento a la Tesorería General del Estado, del Centro de los Olivos, localizado en la calle Virgen de la Luz, 3 de la villa almorcileña.



Este edificio, antiguo centro de mayores, cumplía muchas y muy importantes funciones que ahora, el Ayuntamiento de Almonacid de Zorita, va a poder recuperar, fundamentalmente para la población mayor de 65 años de la villa almorcileña -en la actualidad 700 vecinos-, pero en general para todo el pueblo.



En el Centro de los Olivos los mayores se reunían cada día para tomar un café, conversar, jugar a las cartas o al dominó. El lugar, además de cumplir con funciones sociales, ayudaba a mantener a sus usuarios activos y socializados, contribuyendo de manera directa con un envejecimiento saludable, mental y físicamente.



En los años ochenta del pasado siglo, el Ayuntamiento lo cedió, de manera gratuita, a la Tesorería General del Estado. Años más tarde, se cerraron sus puertas y quedó en desuso.



A lo largo de la presente legislatura el gobierno municipal había intentado recuperarlo para el municipio por diferentes vías. Finalmente se comprobó que la única opción viable era la adquisición, que hoy se ha materializado. “La recompra del Centro de los Olivos ha supuesto la culminación de uno de los objetivos que se había marcado nuestro equipo de gobierno. Volver a verlo abierto en los próximos meses, prestando un servicio que jamás hubiera debido perderse para nuestros mayores, será para mi una gran alegría personal”, señala la alcaldesa.



En el antiguo Centro de Los Olivos se concentraban diversos talleres para mayores: talleres de memoria, gimnasia de mantenimiento o manualidades varias. También se celebraba en él la fiesta del mayor, el día de abuelos y nietos, bodas de oro o cumpleaños. Disponía de servicio de peluquería, podología y bar, entre otros. Y todos los servicios prestados se regulaban con precios especiales para jubilados y socios. Por otro lado, el centro reunía exposiciones y actos orientados a los mayores, pero de interés general.



Ahora, una futura y más que posible reapertura del edificio, localizado en el centro del pueblo y totalmente accesible, cumplirá no sólo con el principal objetivo de prestar a los mayores un servicio de calidad en un local perfectamente apropiado para ello, sino que también beneficiará la vida laboral y económica del municipio, dando empleo a quienes los pongan en marcha.





“El Ayuntamiento de Almonacid carecía desde su cierre, de los espacios adecuados para poder prestar estos servicios a los mayores. Ahora, podrá ponerlos en marcha nuevamente. Solo me queda la espina de que la adquisición llega tarde para algunos de los mayores que fueron felices allí, y que ya no están. Este punto y final de una larga lucha es en homenaje a todos los que entraron por esas puertas, escribiendo la historia de nuestro patrimonio. Y ojalá, en un futuro no muy lejano pueda seguir creando recuerdos inolvidables; como hizo conmigo, que de niña disfrutaba viendo a mi abuela y sus vecinas, riendo como niñas en esas mesas de madera, recuerdos que jamás podré olvidar”, termina la alcaldesa.