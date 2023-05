La Guardia Civil detiene a dos personas que se dedicaban al robo en interior de vehículos en Guadalajara

Uno de los detenidos se desplazaba con su vehículo particular hasta donde tenía estacionado alguno de los robados, dispersos por distritos y localidades de la Comunidad de Madrid, para perpetrar los robos que realizaba en las provincias de Madrid, Toledo, Cuenca y Guadalajara

viernes 12 de mayo de 2023 , 11:59h

La Guardia Civil, en el marco de las dos fases que han conformado la Operación BreakingBad II, ha detenido a dos varones, de 59 y 67 años, lo que ha llevado al esclarecimiento de 34 delitos de diversa tipología.



Tras apreciarse un significativo aumento de robos en interior de vehículos estacionados en áreas de servicio del centro del país, las diligencias cayeron en manos de los componentes del Área de Investigación del Puesto de la Guardia Civil de Seseña, que iniciaron las investigaciones. En primera instancia, un robo en interior de un vehículo en un área de descanso de la A5, en el término de Calzada de Oropesa.



Tras el análisis del hecho, se observó a un varón de mediana edad que circulaba en un pequeño turismo. El vehículo utilizado resultó no sólo figurar como sustraído, sino que la base de datos arrojaba once relaciones con delitos de robo, así como otra operación policial abierta por el Área de Investigación del

Puesto Principal de la Guardia Civil de Azuqueca de Henares, en Guadalajara.



Tras realizar una intensa labor operativa sobre el terreno, y con la colaboración del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Azuqueca de Henares, el pasado día 20 de marzo cae el primero de los presuntos autores, un varón de 59 años, en la autovía A4 a su paso por Valdemoro, al que los investigadores atribuyen la autoría de una docena de delitos de robo en interior de vehículo, un delito de robo de uso de vehículo y un delito contra la seguridad vial (por carecer de permiso de conducir).



SEGUNDA FASE DE LA OPERACIÓN



Una vez recapitulados los delitos semejantes ocurridos en zonas cercanas, los agentes descubren que había un segundo autor. Durante el tiempo que duró la investigación de la primera fase de la Operación BREAKING BAD II, se habían sucedido robos utilizando el mismo método, pero difícilmente atribuibles al varón ya detenido.



Se estudiaron la totalidad de los delitos que no podían ser imputables al primer detenido, se ordenaron en una línea temporal y se comenzó a realizar trabajo de inteligencia al respecto.



De su profundo análisis se obtuvo que el autor hacía uso del método de “La Siembra” para sustraer vehículos con las llaves puestas en centros comerciales, apoyándose en la vulnerabilidad de sus víctimas, que eran siempre personas de avanzada edad.



Se retomaron las labores operativas, llegando los agentes a comprobar que tenía hasta cinco vehículos sustraídos, que estacionaba en diferentes barrios y zonas de la Comunidad de Madrid.



Se comprobó que el vigilado cogía su vehículo particular y se dirigía a las inmediaciones de donde tuviera estacionados los vehículos que había sustraído para cambiar de coche y, utilizando uno de los sustraídos perpetrar los robos.



El pasado 18 de abril, los agentes lo descubren subiéndose a un SUV que presuntamente había sustraído tres semanas antes en la localidad de Ontígola y tras comprobar que se trataba del objetivo sin ningún género de dudas, lo interceptaron en el parking de un supermercado en Parla, dando por finalizada la segunda fase de la operación.



Con esta segunda detención, de un varón de 67 años, se esclarecen doce delitos de robo con fuerza en interior de vehículo, cinco de robo o hurto de uso de vehículo, dos contra la seguridad vial y un último de desobediencia o resistencia a la autoridad, conformando un total de 34 delitos entre ambos, ocurridos en las provincias de Toledo, Guadalajara Cuenca y Madrid.



Igualmente, se han recuperado cinco vehículos, los cuales ya obran en poder de sus legítimos propietarios.



