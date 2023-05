Carlos Arteche califica como “atentado a la democracia” que llegue a Carboneras de Guadazaón el voto por correo pero sólo con papeletas del PSOE y no del PP

jueves 25 de mayo de 2023 , 12:39h

El candidato del PP a la Alcaldía de Carboneras de Guadazaón, Carlos Arteche, denuncia que el voto por correo solicitado por algunos vecinos de la localidad “sólo ha venido con papeletas del PSOE y no del PP y eso es un atentado a la democracia”. Las elecciones se celebrarán el próximo domingo 28 de mayo y, según los plazos previstos, “hoy es el último día que hay para poder enviarlo, pero nos encontramos con la situación de que no tienen papeletas del PP, pero se las haremos llegar”. La alarma saltó hace unos días cuando empezaron a preguntarle si había algún problema con el voto por correo porque “les habían llegado de un solo partido político cuando aquí en la localidad se presentan dos opciones”.



Hizo hincapié que esto es algo muy grave porque “habrá que reclamar ante la Junta Electoral de Zona para que aclare todo ese asunto e incluso acudir a la Fiscalía o al órgano correspondiente para que investigue lo que está ocurriendo con el voto por correo”. Arteche señala que en “40 años de democracia nunca había ocurrido esto ya que según me consta sólo están llegando la documentación correspondiente al PSOE y eso no se puede tolerar”. Una situación que “parece más de una república bananera que de un país como España porque va en contra de los votantes al no existir la libre elección de voto ya que te coaccionan para que votes por un determinado partido”.



El candidato a la Alcaldía apunta que, de momento, al menos son cuatro o cinco personas de la localidad la que “me han mostrado su preocupación, pero seguro que hay más”. Desconoce si en el resto de pueblos de la provincia de Cuenca se están dando casos similares, pero “es lamentable que haya retrasos tan grandes cuando estamos ante unas elecciones municipales y autonómicas muy importantes”. Arteche apunta que esta desagradable situación es la primera vez que ocurre y recuerda que hay vecinos empadronados en Carboneras de Guadazaón que viven en otras provincias españolas y en estos casos “pues todo parece indicar que no podrán votar porque hoy es el último día para enviar el voto por correo”.



Votar por correo es una de las opciones con las que cuentan los ciudadanos para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo y fue el jueves 18 el último día para solicitar el Certificado de su inscripción en el Censo Electoral correspondiente. Las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral enviaban por correo certificado el material necesario entre el 8 y el 21 de mayo, sin embargo algunas localidades lo están recibiendo en estos últimos días.