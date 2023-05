Gonzalo Martínez en Guadalajara : “Ahora tenemos la posibilidad de eliminar las barreras que nos ha impuesto el Partido Socialista los últimos 40 años”

Formación de calidad, empleo estable y vivienda digna son las prioridades de los jóvenes, según Martínez

jueves 11 de mayo de 2023 , 20:42h

El vicesecretario de Organización de Nuevas Generaciones de Castilla-La Mancha, Gonzalo Martínez, se ha mostrado orgulloso de que NNGG-CLM “haya participado activamente, aportando muchas medidas, en la elaboración del programa de Gobierno de quien será, a partir de este 28 de mayo, el próximo presidente de Castilla-La Mancha, Paco Núñez”. Un programa que incluye “medidas reales y efectivas, que lleguen a todos los rincones de nuestra región y que se dirigen a los jóvenes”. De esta manera, ha añadido, “creemos que es clave establecer una estrategia específica en materia de Juventud que se base en 3 pilares: formación de calidad, empleo estable y vivienda digna”.



Frente a esto, Martínez ha lamentado que el candidato del Partido Socialista no pare de decir que “estamos en buenas manos” mientras “la realidad es tozuda, y nos demuestra que Page y Sánchez no solo se parecen en el fondo, sino también en las formas, porque los dos tienen el mismo afecto por la verdad: ninguno”. Así, el vicesecretario de Organización ha descrito la situación que se vive en la región hoy en día “con la mitad de los jóvenes que tienen que emigrar a otras regiones para trabajar porque en Castilla-La Mancha nos limitan las oportunidades y, sobre todo, porque vivimos junto a comunidades autónomas en las que las cosas se hacen bien, como la Comunidad de Madrid o Andalucía”.



A esto se le suma, además, que “nuestra región tiene una tasa de paro juvenil del 31%, superando a la media nacional, y que, además, se encuentra entre las regiones de la UE en riesgo por la fuga de cerebros. ¿Esto es estar en buenas manos? Desde NNGG-CLM creemos que no”, se ha preguntado Martínez. Pero es que, ha apuntado, “tampoco están en buenas manos los jóvenes que quieren emanciparse y no pueden. En este caso, es que tenemos el dudoso honor de liderar el ranking, somos la región en la que los jóvenes más tardan en emanciparse”, y la repuesta a esto de Page fue anunciar en septiembre un bono para potenciar el alquiler joven y que, “a día de hoy, no se ha concedido a ninguno de los 6.880 castellanomanchegos que lo han solicitado”.



El vicesecretario de Organización de NNGG regional ha detallado las propuestas para los jóvenes del programa de Paco Núñez. En el apartado de ‘Formación de calidad’, se incluye una oferta académica universitaria que atraiga, retenga y recupere el talento, mejorando las cuantías de las becas y creando otras nuevas que compatibilicen estudio y trabajo. También el diseño y fomento de enseñanzas de Formación Profesional de calidad y adaptadas a nuestro entorno productivo.



En ‘Empleo y fiscalidad’, los jóvenes consideran necesarios nuevos programas de emprendimiento y ayudas a los jóvenes autónomos, con una tarifa cero, una vez agotada la estatal y por un plazo de 1 año, ampliable en 6 meses si la actividad se establece en zonas despobladas; ayudas directas a la conciliación para autónomos sin empleados (cheque-guardería, beca para gastos de ludoteca, …), un programa de Emprendimiento universitario, otro de Empleo Juvenil y el ‘Proyecto Joven Agricultor y Ganadero de Castilla-La Mancha’ para hacer realmente atractivo convertirse en joven agricultor y/o ganadero. Además, que el 50% de los Planes de Empleo se destinen a fomentar la formación y contratación a través de autónomos y pymes y para financiar la contratación de un desempleado con una cantidad de 10.000 € como ayuda al pago de costes salariales. Por último, financiar íntegramente los gastos de formación del penúltimo año y los costes laborales del último año de estudios de los alumnos de Formación Profesional en prácticas en empresas y/o autónomos.



En ‘Vivienda Digna’, se incentivará la compra de viviendas por jóvenes en CLM, convocando una línea de ayudas directas para jóvenes, dotada, inicialmente, con un mínimo de 10 millones de euros de financiación, y se pondrá en marcha un “Plan Integral de Vivienda para Jóvenes” (adquisición y alquiler), teniendo como pilares básicos: ayudas directas, aumento de deducciones de las bonificaciones fiscales en impuestos como el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Posibilidad de colaboración con entidades bancarias y financieras, a efectos de abaratar y facilitar el acceso a la financiación.



También se incluye un ‘Plan de Apoyo a la Maternidad’ y un ‘Plan de Ayudas Directas a la Natalidad’: con ayudas por hijo/a de hasta 14.500 euros, a razón de 500 euros mensuales desde el quinto mes de embarazo hasta el momento en que el descendiente cumpla los dos años. De modo especial, para municipios en riesgo de despoblación, se establecerá un aumento de dicha cuantía. “Y también, desarrollaremos un Plan Integral de Salud Mental Infanto-Juvenil, Prevención del Suicidio y Adicciones de Castilla-La Mancha para los años 2024-2028 porque las administraciones públicas no pueden dar la espalda a uno de los problemas más graves de la juventud”, ha dicho Gonzalo Martínez añadiendo que también se crearán ‘Unidades de Hospitalización de Salud Mental Infanto-Juvenil’ en hospitales de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Talavera de la Reina y Toledo.



“Es momento de decidir si queremos un gobierno que aplique las recetas que nos han colocado desde hace 40 años a la cola o si queremos un gobierno que aplique medidas que han hecho prosperar a otras regiones y garantizan su modelo de éxito. Castilla-La Mancha necesita un gobierno que sintonice con los jóvenes, que aplique políticas constructivas, que cuide su futuro, que cuide de nosotros y nos ayude a potenciar nuestras capacidades. Este 28 de mayo tenemos la posibilidad de eliminar las barreras que nos ha impuesto el socialismo durante estos 40 años”, ha finalizado.