Asenjo pregunta al Gobierno de España si consideran reprobable la actitud machista de Page con la alcaldesa de Talavera de la Reina

jueves 11 de mayo de 2023 , 20:45h

La candidata a las Cortes de Castilla-La Mancha por la provincia de Guadalajara, Itziar Asenjo, pregunta al Gobierno de España si consideran reprobable la actitud machista de Page con la alcaldesa de Talavera de la Reina.



Así lo ha resaltado en la rueda de prensa celebrada hoy en Toledo, donde ha señalado que no es la primera vez que Emiliano García-Page realiza declaraciones desafortunadas, ya que en otras ocasiones ha dicho barbaridades tales como “los del PP no sabemos hacer nada si no tenemos una chacha” o declaraciones tan sumamente machistas como “que no sabemos ni pasar la aspiradora”.



En este sentido, Asenjo ha preguntado también a la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha y consejera de Igualdad, Blanca Fernández, no se haya pronunciado sobre este hecho y no ha dicho absolutamente nada.



Por ello, la candidata a las Cortes regionales ha indicado que se le ha preguntado esto al Gobierno de España a fin de que nos aclaren si consideran reprobable la actitud machista de Page tratando a la alcaldesa de Talavera de la Reina como si fuera mercancía, con declaraciones como “hasta que no la case, no va a dejar de ser alcaldesa”. Con besos que desde el PP consideramos desproporcionados e impropios y que no llegamos a comprender.



En otro orden de asuntos, ha subrayado que desde luego el PSOE no defiende en nada a las mujeres, lo vemos con muchos ejemplos, incluso aquí en la región con las actuaciones de García-Page con la alcaldesa de Talavera, y lo vemos en Guadalajara, donde no se ha personado nadie del Gobierno regional a favor de la víctima que sufrió abusos sexuales por parte de un celador del Hospital en 2020.



Hecho que ha recriminado la candidata popular ya que no se tomaron las medidas acordes y proporcionales a esta situación, puesto que tanto la consejera de Igualdad, como el diputado nacional socialista Zapata, que en ese momento era el director de Gestión, hayan defendido el protocolo de actuación con la víctima. Protocolo que consistió en cambiar al celador de planta, después de haber sido detenido y volver a su puesto de trabajo, la víctima se encontraba con el agresor cuando se montaba en el ascensor.



Además, ha criticado que nadie del Gobierno regional, ni el Instituto de la Mujer, ni el SESCAM se hayan personado en la causa a favor de esta víctima y ha asegurado que desde luego a nivel nacional con la Ley del Solo sí es sí, con más de 1000 violadores que han visto rebajadas sus condenas o han sido excarcelados, “el PSOE no hace ningún favor a las mujeres”.