Carta abierta de los agricultores ecológicos a Page : "Nos ha engañado, un presidente que engaña al pueblo no puede seguir gobernando"

jueves 11 de mayo de 2023 , 20:35h

Señor García-Page, cuando usted llegó al Gobierno en julio de 2015 procedió a recortarnos un 67% la ayuda a la agricultura ecológica que ya se había publicado y solicitado dejando con el “culo al aire” a miles de familias de Castilla-La Mancha. Muchos agricultores hicieron inversiones, firmaron contratos de alquiler, etc. teniendo en cuenta la cuantía de la ayuda que estaba publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en marzo de 2015, pero usted de forma arbitraria y totalmente discrecional dio la orden de quitarnos un 67% de nuestros ingresos. ¿Realmente se sintió bien haciendo daño a 8000 familias de Castilla-La Mancha?

Usted nos dijo que había sido culpa de Cospedal, pero el tiempo es sabio y se ha comprobado que el único responsable es usted. En marzo de 2015 estaba publicada la orden de ayuda y la Comisión Europea había dado el visto bueno a la misma. Además, Cospedal dejó preparado el Programa de Desarrollo Rural listo para enviar a Bruselas, algo que usted no hizo, ¿por qué usted no lo envío? No lo envío porque dio la orden de modificar la cuantía de la ayuda a la agricultura ecológica, a sabiendas de que ya había una Orden legal publicada. Dicha modificación la realizó por dos veces, primero el 11 de agosto de 2015 envío un Programa de Desarrollo Rural en el que hizo un primer recorte y luego posteriormente, sin requerimiento previo de la Comisión Europea, envío un segundo PDR el 9 de octubre de 2015 en el que terminó de recortar la ayuda a la agricultura ecológica en un 67%. Está claro que nos engañó echando la culpa a la anterior presidente de Castilla-La Mancha.

También nos dijo que no había dinero suficiente y que por ello había que reducir la cuantía de la ayuda, para dar cabida a todos. Pues siete años después hemos comprobado que lo que usted dijo es totalmente falso, pues el PDR cuenta con un presupuesto de 2.031 millones de euros para el periodo 2014-2020 y hasta el 2021 hay 918 millones sin gastar y ya ha finalizado el periodo de ejecución, por lo que contando con el año 2022 se tendrán que devolver a Bruselas 700 millones de euros sin gastar. El PDR está cofinanciado y por no poner su parte que es un 17,5%, prefiere usted devolver ese dinero. ¿Tan bien está la agricultura de Castilla-La Mancha que usted prefiere devolver el dinero? Está claro, una vez más, que nos ha engañado.

Además, nos dijo que la orden de ayuda a la agricultura ecológica tenía un presupuesto de 100 millones y que dicha orden no se podía modificar. Pues acabamos de comprobar que usted en el mes de abril de 2023 ha modificado e incrementado el presupuesto de una orden de ayuda, similar a la agricultura ecológica, que fue publicada en el año 2018 hace 6 años. Una vez más nos engañó, el tiempo ha demostrado que sí se podía modificar el presupuesto de la orden de ayuda a la agricultura ecológica.

Con dicho recorte usted consiguió 197.624.422 de euros para poder desviarlos a GEACAM S.A a costa de dejar sin ingresos a miles de agricultores y ganaderos de la región.

Si en el año 2015 dijo usted que con 100 millones de euros era insuficiente y por eso tuvo que recortar, como es posible que ahora en el 2023 con el objetivo de conseguir que el 25% de la superficie sea ecológica en el año 2030 usted haya dotado solamente 160 millones de euros, si antes era insuficiente ahora aún más. ¿A quién echamos ahora la culpa? ¿A Cospedal también? No, es usted el único culpable y responsable.

Usted nos ha engañado varias veces y no ha querido ni afrontar la responsabilidad de sus actos ni solucionar el problema. Por ello, como ya comunicamos a varios cargos de la Consejería de Agricultura en noviembre de 2022,