Asenjo recuerda a los socialistas que Sánchez y el PSOE “llevan la mentira por bandera” y pide que dejen “de hacer el ridículo”

La portavoz del Comité de Campaña del PP de Guadalajara, Itziar Asenjo, afirma que “es el colmo de los colmos que el gobierno del bulo y de la mentira proponga crear un comité para luchar contra la mentira. Se cree el ladrón que todos son de su condición”

lunes 06 de febrero de 2023 , 13:39h

La portavoz del Comité de Campaña del Partido Popular de Guadalajara, Itziar Asenjo, ha criticado duramente las declaraciones que el pasado viernes realizaba el senador del PSOE, Rafael Esteban, anunciando “sin ningún tipo de rubor o vergüenza”, que el PSOE de Guadalajara pondría, al igual que se ha hecho a nivel nacional y regional, “un comité para luchar contra las supuestas mentiras de otras formaciones políticas”.



Para Asenjo resulta “inverosímil” que el PSOE de Pedro Sánchez, “un mentiroso patológico del Gobierno del bulo y la mentira” proponga “sin sonrojarse lo más mínimo” crear un Comité “para luchar contra las mentiras de otras formaciones políticas, acusando directamente al PP de faltar a la verdad”.



La portavoz del Comité de Campaña del PP ha aprovechado para recordar al señor Esteban que ”precisamente su presidente y su partido llevan la mentira por bandera” y ha citado algunos ejemplos para refrescar la memoria del senador socialista como “cuando su presidente afirmaba que no dormiría tranquilo con Pablo Iglesias en el gobierno, el mismo que afirmaba aquello de con Bildu no vamos a pactar, si quiere lo repito 5 o 20 veces, o aquello de que jamás pactaría con independentistas, o que los golpistas cumplirían las penas íntegramente para más tarde promover indultos, eliminar el delito de sedición y rebajar las penas por malversación”.



A su juicio, está claro que Pedro Sánchez “es un profesional de la mentira” y ha apuntado que “todas estas mentiras no serían posibles sin el apoyo de sus cargos socialistas, como en este caso lo es el Señor Rafael Esteban, y todos los parlamentarios nacionales socialistas de Guadalajara y de Castilla-La Mancha”. Todos ellos “forman un equipo eficaz en el arte de mentir”.



Asenjo ha afirmado que el propio Page se caracteriza “por decir una cosa y hacer justo la contraria” apoyando siempre con el voto del socialismo castellanomanchego, “votos con los que se apoyan indultos, se suprime el delito de sedición, se aprueba la ley del solo si es sí, que ya ha permitido que un agresor sexual en la provincia de Guadalajara haya sido excarcelado y nueve hayan visto reducidas sus penas, o lo que haga falta, igual que el Sr. Esteban o el que el Alcalde de la ciudad Alberto Rojo, el alcalde del anuncio y del estamos trabajando en ello”.



Asenjo ha denunciado que “es el colmo de los colmos, que el gobierno del bulo y de la mentira “proponga crear un comité para luchar contra la mentira. No entiendo como Esteban se atreve a hablar de supuestas falsedades de otras formaciones políticas. Se cree el ladrón que todos son de su condición”.



Igualmente ha manifestado que si algo caracteriza a este PSOE de Sánchez, Page y Rojo “es precisamente el ser una fábrica de bulos y mentiras”, y como dice el Sr. Rafael Esteban que desde el Comité analizaran todos los mensajes que se envíen desde otros partidos, Asenjo le ha animado a que aprovechen su comité “pero dentro de su partido y de su formación y empiecen a decir la verdad desde ya”.



Finalmente, Asenjo ha sugerido a los socialistas “que dejen de hacer el ridículo” y subraya que el PSOE “no ha buscado ni busca la verdad con la creación de este comité, lo que quiere es manipular y eliminar cualquier opinión que no les favorezca en estos meses en los que se acercan las elecciones, comicios en los que harán el mismo ridículo espantoso que están haciendo con la creación de este comité”, ha zanjado.