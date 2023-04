Guarinos “Orgullosa de una candidatura de personas ilusionadas y preparadas para acabar con el conformismo actual y comprometidas con la defensa y el futuro de nuestra ciudad”

viernes 28 de abril de 2023 , 07:47h

La candidata a la alcaldía de Guadalajara por el Partido Popular, Ana Guarinos, se ha mostrado emocionada en el acto de presentación de la candidatura que la va a acompañar en las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. Ha dicho estar “emocionada y muy agradecida”, por las muestras de cariño y apoyo recibidas, y por lo que la política le ha dado, “la oportunidad de conocer a mucha gente buena, de la sociedad civil y de mi segunda familia, la familia del PP, y también me ha dado la oportunidad de hacer muy buenos amigos”.

Con respecto a los miembros de la candidatura, ha dicho que “se siente honrada de presentar la mejor candidatura, la que hará despegar a Guadalajara y la volverá a llevar al liderazgo que nunca debió perder, una candidatura de personas ilusionadas y preparadas para acabar con el conformismo actual y comprometidas con la defensa y el futuro de nuestra ciudad.”

Seguidamente se ha referido a cada uno de los miembros que le acompañaran, una candidatura de la que ha dicho que “es ejemplar, un equipo de personas que van a dejar atrás el inmovilismo y el conformismo, honestas, comprometidas y muy preparadas, que tienen muchas ganas de trabajar y de hacer cosas por su ciudad, y sobre todo, que están tremendamente ilusionadas. 15 mujeres y 15 hombres, valientes, que van a hacer posible que Guadalajara deje de anhelar aquello que merece ser, una ciudad cuidada, dinámica y viva, a la par que tranquila y segura, donde la calidad de vida sea envidiable y en la que cada día tengamos más y mejores oportunidades.”

1.- Ana Guarinos López. Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Abogada. Vicepresidenta Segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha. Presidenta de la Diputación Provincial de Guadalajara 2011-2015.

2.- Alfonso Esteban Señor. Licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Tributación por el Centro de Estudios Financieros. Funcionario de carrera de la Comunidad de Madrid. Portavoz en la Diputación Provincial.

3.- María Patricio Zafra. Diplomada en Enfermería. Máster en Gestión y Planificación de Residencias. Máster propio en Cuidados Intensivos y enfermería neonatal. Enfermera itinerante, en distintos Centros de Salud.

4.- Santiago López Pomeda . Diplomado en Relaciones Laborales. Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales. Profesor de Formación Profesional.

5.- Armengol Engonga García. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración. Concejal del Ayuntamiento de Guadalajara.

6.- Isabel Nogueroles Viñes. Diplomada en Turismo. Curso de Postgrado en Gerencia y Dirección Hotelera. Coordinadora de producción en Core Animation.

7.- Jesús David García Galve. Mediador de seguros. Empresario autónomo con más de 20 años de experiencia en el sector financiero-seguros.

8.- María Montero García. Licenciada en Derecho. Máster Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, Máster de Práctica Jurídica y Máster Dirección Instituciones Sanitarias. Mediadora civil-mercantil. En la actualidad es Técnico Superior en PRL en SULZER PUMPS SPAIN S.A.

9.- José Luis Alguacil Rojo. Licenciado en Historia por la Universidad de Alcalá de Henares. Concejal del Ayuntamiento de Guadalajara.

10. María Begoña García Valbuena. Bachillerato. Titulaciones relacionadas con el turismo, marketing de agencias de viajes, Amadeus, Trasmediterránea, técnicas de venta. Implicada de lleno en la vida social y cultural de la ciudad.

11.- Roberto Narro Ortiz. Licenciado en Farmacia. Máster en Salud Pública. Funcionario de Carrera del Cuerpo Superior de la JCCM, Especialidad de Farmacia.

12. María Milagros Blas García. Taracena. Licenciada en Farmacia. Farmacéutica. Experta en Coaching Profesional. Liderazgo y Gestión de Equipos.

13.- Silvia Valmaña Ochaita. Licenciada en Derecho, con Premio Extraordinario de Licenciatura. Doctorada con la máxima calificación Cum Laude. Profesora de la UCLM. Profesora del Máster de la Abogacía de la UCLM (2019), profesora del Máster Universitario de Ciencias Policiales de la Universidad de Alcalá desde 2011 y del Máster en Prevención y Tratamiento de la Violencia Doméstica. Directora General de Infancia, Familia, y Fomento de la Natalidad de la Comunidad de Madrid.

14.- Daniel Molina Martínez. Arquitecto Técnico. Triatleta profesional desde 2013.

15.- Gonzalo Martínez Rodríguez. Graduado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas. Actualmente se está preparando oposiciones al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y al Cuerpo de Gestión del Estado.

16.- María Sánchez Garcilópez. Grado en Psicología. Máster Universitario en Psicología General Sanitaria.

17.- Ana María Gilaberte. Diplomada en Educación Especial. Funcionaria de carrera.

18.- Bárbara de Lucas Andrade. Técnico en Comercio, rama de Comercio y Marketing.

19.- Benjamín Marian de Diego. Usanos. Agricultor y Ex alcalde de Usanos.

20.- Adrián Villa Sánchez. Soldador Industrial. Iriepal. Miembro de la asociación taurina La soledad de Iriépal desde su fundación.

21.- María Ángeles Font Bonmatí. Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alicante. Jefa de Sección de la Delegación Provincial de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Funcionaria de la Junta de Comunidades.

22.- Ana Isabel Pimentel Galve. Diplomada en Magisterio por la Universidad Complutense de Madrid. Fue presidenta de la Asociación de Vecinos Colonia Eras de Guadalajara, 2009-2020. Autora del libro “Las plazas de toros en Guadalajara y su provincia”, 2018.

23.- María del Carmen Juárez Zarco. Fue presidenta de la AAVV La Isabela, del barrio de Manantiales, durante muchos años.

24.- José María Bris Gallego. Ingeniero técnico forestal. Funcionario. Alcalde de Guadalajara, 1992-2003.

25.- Antonio Román Jasanada. Médico especialista en Medicina Interna. Funcionario. Alcalde de Guadalajara, 2007-2019. Senador.

A estos dos últimos, José María Bris y Antonio Román, se ha referido como “los dos mejores alcaldes que ha tenido la ciudad de Guadalajara, los que la han transformado en sus años de responsabilidades de gobierno.”

Suplentes:

1.- Carmen Bermejo Lajarín. Estudiante de Farmacia.

2.- Antonio Demetrio Saucedo Quiles. Grado en Historia por la Universidad de Alcalá. A falta del TFG que realizará este curso. Es autor de una novela y está escribiendo su segundo libro. Miembro de la Asociación Ana Valdivia, de niños con parálisis cerebral; de la Fundación NIPACE y de la Asociación Avinte de voluntarios por la integración.

3.- Cristina Martínez Pérez. Graduada en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares. Máster de acceso a la Profesión de Abogado. Abogada en ejercicio, Mediadora Familiar y Delegada de Protección de Datos.

4.- Daniel Pescador Portillo. Ciclo Formativo de Grado Superior en Educación y Control Ambiental. Grado en Turismo y Máster Universitario en Planificación y Gestión de Destinos Turísticos, Universidad Complutense de Madrid.

5.- Patrick Cilano Retuerta. Técnico deportivo en fútbol y entrenador de fútbol.

“Abogados, Médicos, Enfermeras, Farmacéuticos, Licenciados en Ciencias Políticas, Historia y Turismo; Autónomos, Educadores, Psicólogos; Técnicos en Comercio, Doctores, Arquitectos, Atletas y Campeones; Agricultores, Soldadores Industriales; Técnicos deportivos…Una candidatura renovada y joven (media de 45 años) que aglutina formación, talento, experiencia y unas trayectorias profesionales y políticas de prestigio. Personas que proceden de la gestión pública y de la empresa privada. Todas ellas asumen un gran reto, hacer de Guadalajara una ciudad mejor. La ciudad a la que se mire con envidia desde otros lugares, por la que los residentes sintamos orgullo y los que no lo son, admiración, y a la que no vamos a permitir que nadie le ponga límites a su prosperidad y futuro”, ha aseverado Guarinos.

También ha dicho que “Guadalajara no es una isla, todo lo que le afecte a cualquier vecino, puede o no ser de nuestra competencia, pero siempre será de nuestra incumbencia y siempre motivo de preocupación, y nunca debemos guardar silencio ni callar ante cualquier atropello o despropósito que nos afecte.”, añadiendo que “hoy, hay quienes intentan ocultar noticias o desligarse de ellas, decir que con ellos no va la cosa, incluso hay quienes intentan ocultar las siglas del partido al que pertenecen, posiblemente porque sientan vergüenza, por algo será”.

Se ha referido a la política local como “la más cercana a las personas, una política de proximidad que tiene que estar en manos de gente que tenga algo tan sencillo y fácil como es sentido común y, sobre todo, cabeza y corazón. Y eso es lo que representamos los miembros de la candidatura del PP, sentido común, responsabilidad y normalidad, cabeza y corazón.”

Guarinos ha concluido afirmando tener las ideas claras de lo que queremos que sea Guadalajara y de lo que puede ser. “Queremos cambiarla, mejorarla. Queremos que nuestros vecinos se sientan orgullosos de nosotros y de un trabajo bien hecho. Somos gente comprometida con nuestra ciudad, por encima de siglas. Queremos dar soluciones a los problemas de los guadalajareños. No somos conformistas, ni vamos a renunciar a nada que sea bueno para Guadalajara, porque queremos a Guadalajara y creemos en nuestras posibilidades.”

“En ello voy a poner toda mi capacidad de trabajo y para ello pido la confianza de mis vecinos, para hacer entre todos una Guadalajara mucho mejor”, ha finalizado.