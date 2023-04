Ampliar Fuente : OKDIARIO

Denuncian que la TV pública de Page dio un contrato de 116.000 euros al nº 2 del PSOE al Ayuntamiento de Toledo

Según publica este viernes el digital OKDIARIO

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 28 de abril de 2023 , 07:55h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Según publica este viernes el digital OKDIARIO, el PSOE ha dado la sorpresa anunciando al abogado Juan Antonio Galán Fuentes como número 2 a la Alcaldía de Toledo. Sin embargo, Tito Galán, así lo llaman sus compañeros, es más que un nombre en una lista electoral. Es un conocido letrado de la capital castellano-manchega que se encarga, además, de los «servicios de asesoría y representación legal externa» de la televisión de Castilla-La Mancha dependiente del Gobierno regional del PSOE que preside Emiliano García-Page. Un cometido que se le adjudicó el 4 de octubre de 2021 mediante un contrato público ofertado por la televisión de la Junta castellano-manchega y por el que se le concedieron 116.000 euros en el plazo de 2 años.



El abogado consiguió el contrato al ganar una licitación pública que ofertó Castilla-La Mancha Media por un importe de más de 100.000 euros para dar «servicios de asesoría y representación legal externa». Un hecho que resultaría completamente normal si sus competidores no hubiesen sido grandes y prestigiosas empresas y bufetes con cientos de trabajadores en nómina como es el caso de la big four Ernst & Young (EY).



El sistema de evaluación empleado en el concurso público consta de dos baremos. El primero, el objetivo, en el que se puntúa a las empresas aspirantes al contrato por los siguientes conceptos: precio ofertado, costes, puntos por contar con personal con discapacidad y por contratación femenina.



Continúa OKDIARIO denunciando que la segunda puntuación se basa en una evaluación subjetiva llevada a cabo por la recomendación de la mesa de contratación. Y ahí es donde Galán barrió a sus adversarios. Según consta en el punto 6 de los antecedentes de hecho expuestos en el acta de adjudicación del contrato público, Castilla-La Mancha Media manifiesta que ha oído la recomendación de la mesa de contratación y resuelve otorgar la máxima puntuación a Juan Antonio Galán, 47 puntos. Una calificación que aventaja a Ernst & Young y al reconocido despacho Roca Junyent-Gaona, Palacios y Rozados en 5 y 6 puntos, respectivamente.



Además, el órgano de contratación decidió excluir del concurso a la empresa oferente CLF Derecho Público, S.L.P. por considerar que no existían garantías suficientes para que la prestación del servicio fuese llevada a cabo. Esta empresa fue la única que obtuvo una puntuación mayor que la de Galán por ofrecer una cuantía inferior a cambio del servicio y por tener una contratación femenina elevada.



Tal y como señala OKDIARIO, cabe recordar que Galán se presentó en solitario frente a grandes firmas jurídicas como: CLF Derecho público, S.L.P; Ernst & Young Abogados, S.L.P; Ecija Legal, S.L.U.; Roca Junyent-Gaona, Palacios y Rozados abogados; Broseta Abogados, S.L.P. Todos ellos con importes de venta millonarios como es el caso de EY que tuvo una facturación de 594,2 millones de euros en 2021 o Broseta Abogados con más de 20 millones de euros en ingresos, según sus cuentas anuales de 2021. Sin embargo, eso no fue impedimento para que la televisión pública de García-Page decidiese otorgar una mayor puntuación de forma discrecional a Juan Antonio Galán Fuentes.



Así las cosas, el letrado logró superar a tales firmas, por lo que se aseguró un contrato público de dos años que le otorga 116.160 euros. Es decir, 58.080 euros por año. Un compromiso que termina en octubre de 2023.