Guarinos afirma que “necesitamos poner fin al “inmovilismo de Rojo” para que Guadalajara avance”

La candidata del PP a la alcaldía ha reclamado al candidato socialista a la alcaldía, Alberto Rojo, que empiece a defender a sus vecinos y exija para los mismos unos servicios públicos de transporte de calidad que ahora no tenemos

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 21 de abril de 2023 , 18:39h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La candidata a la alcaldía de Guadalajara, Ana Guarinos, ha advertido que miles de guadalajareños sufren a diario problemas, retrasos, deficiencias y cancelaciones en los servicios de Cercanías y también en el trasporte de autobús. Guarinos ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa acompañada del vicesecretario nacional de Política Autonómica y Local del Partido Popular, Pedro Rollán, donde ha explicado que miles de guadalajareños, que se desplazan diariamente a Madrid por razones de trabajo y por estudios, “están sufriendo las graves deficiencias de estos servicios por la ausencia de inversión de los socialistas durante los últimos años”



Guarinos ha criticado que el gobierno de España, liderado por el socialista, Pedro Sánchez, lleva muchos años sin invertir en la línea de Cercanías, provocando muchas deficiencias en la misma y ocasionando muchos problemas de movilidad, de organización y de seguridad. Por tanto, “es absolutamente necesario” que el Gobierno de España invierta en esta línea y también ha exigido al candidato socialista, Alberto Rojo “que deje de guardar silencio con este problema, que es fundamental para que miles de guadalajareños se desplacen diariamente a Madrid a algo tan esencial como es trabajar, estudiar o realizar diferentes gestiones”.



La candidata del Partido Popular a la alcaldía de Guadalajara también se ha referido a la problemática con el horario de la línea de autobuses que conectan Guadalajara con Madrid en hora punta, concretamente, a primera hora de la mañana. La falta frecuencias hace que haya personas que tengan que esperar hasta una hora para coger un autobús. Sobre esto, ha reprochado que Alberto Rojo “tampoco haya dicho ni una sola palabra de reivindicación, de protesta o de reclamar que se pongan mayores frecuencias o autobuses”.



En esta misma línea, Guarinos ha recordado que recientemente, el presidente de Renfe anunciaba que se iban a suprimir 4 de las 5 paradas del AVE en Yebes. En la práctica, ha explicado, esto supone la “desaparición del servicio de AVE de la estación de Guadalajara-Yebes, ya que cuatro de las cinco paradas diarias se eliminan y desaparecerán de Guadalajara prácticamente todos los servicios de “alta calidad” que ofrece la alta velocidad de Renfe. Sobre esta problemática, “el socialista Alberto Rojo tampoco ha dicho absolutamente nada, no ha reclamado mejoras y está sumiso tanto con Emiliano García Page como con el señor Sánchez, criticando y avalando las políticas del gobierno de España.



Por último, la candidata popular ha apuntado que el carril bus VAO de la A-2 lleva seis años gestándose, la ejecución corresponde al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y se extendería desde el intercambiador de avenida de América hasta la M-300 a la altura de Torrejón de Ardóz y Alcalá de Henares.



El proyecto del carril bus VAO de la A-2 se ubicará en el carril izquierdo de la autovía, por el que, en horas punta, circularán en ambos sentidos autobuses y vehículos con alta ocupación. El gobierno socialista se comprometió el inicio de las obras en este 2023 “pero aún no han comenzado”. Esta actuación beneficiaría directamente a los habitantes de la ciudad de Guadalajara en sus desplazamientos por carretera a Madrid, tanto en transporte particular como colectivo.



Por todo ello, Guarinos ha afirmado que el 28 de mayo “hay que poner fin al inmovilismo de Rojo para que Guadalajara avance”.



Por su parte, el vicesecretario nacional ha lamentado que una ciudad como Guadalajara “tenga estas graves deficiencias en materia de movilidad” y ha criticado “el inmovilismo del Señor Rojo y del Señor Page en la defensa a ultranza de la movilidad y de la utilización de transporte público como medio de transporte respetuoso”.



Rollán ha reclamado que para infraestructuras que ya existen, como la línea C2, sería esencial llevar hasta la máxima capacidad la ampliación de la oferta para ofrecer facilidad ampliada de cara a los usuarios, bien para desplazamientos por razones formativas, laborales, culturales o de turismo, y ha reprochado a los gobiernos de Rojo y Page “que no hayan estado a la altura”. Por ello, ha exigido al Gobierno de la nación, a través del Ministerio de Transporte de que “de manera urgente tome cartas en el asunto y solucione la problemática del transporte público interurbano en Guadalajara”.



Finalmente, el vicesecretario nacional de Política Autonómica y Local del Partido Popular ha mantenido un encuentro con los candidatos del Partido Popular del Corredor del Henares en la sede provincial, donde han abordado la problemática del transporte, la necesidad de mejorar diferentes vías de comunicación y la presión fiscal que sufren los autónomos y medianas y grandes empresas de la provincia de Guadalajara.