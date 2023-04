Teatro de títeres y espectáculos musicales, familiares y cómicos en el XI Festival de Primavera de Yebes y Valdeluz

El programa incluye media docena de espectáculos desde hoy viernes y hasta el domingo en escenarios en sala y al aire libre que abarcan géneros como el teatro de calle, la música clásica y más actual, la comedia o el monólogo

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 21 de abril de 2023 , 18:48h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Una sesión dj al aire libre con los ritmos del momento para los más bailongos desde el mirador del lago de Valdeluz, un espectáculo familiar en un espacio narrativo lleno de magia y con música en directo o un cuento evocador basado en un personaje entrañable de Hans Christian Andersen que recurre a la danza, el teatro de objetos y la magia del espacio escénico para reinventar la historia. Pero también un divertido monólogo cuyo objetivo es hacer que el público marque abdominales sin necesidad de ir al gimnasio en una función de comedia sana, un show cómico, de circo y clown representado en el lenguaje del gesto y contado en el idioma del ‘gramelot’, es decir, simulando hablar inglés con dos excéntricos protagonistas, y una función con cuatro divas sobre el escenario en la que conviven los celos, la seducción, la astucia, el glamour y el humor desternillante en un recital musical inolvidable. Son las breves sinopsis de la media docena de actuaciones que contiene el programa del XI Festival de Primavera que se celebra este fin de semana en escenarios en sala y al aire libre de Yebes y Valdeluz.



‘Tres días de espectáculos culturales y manifestaciones artísticas que abarcan géneros tan variopintos como el teatro de calle y títeres, la música clásica y actual en directo, la comedia o el monólogo’, invita Juan Antonio Perojo, concejal de Cultura. Tras once ediciones consecutivas, el Festival de Primavera de Yebes y Valdeluz se ha ganado a pulso un hueco en el calendario cultural de la provincia de Guadalajara ‘por méritos propios y por la calidad de los espectáculos programados’. Perojo recuerda que esta cita se mantuvo inalterable ‘incluso durante la aciaga pandemia, que supuso un mazazo para la cultura’, con un formato novedoso y respaldado por la tecnología. El telón de esta undécima edición se levanta esta noche con el aterrizaje de Los40 Club Sessions en el mirador del lago de Valdeluz, una función que estará amenizada por el Dj Jesús Taltavull, presentador de la emisora musical más escuchada de España, a partir de las 22 horas y en rigurosa exclusiva para el público más joven y bailongo.



‘Mi vida en la Tierra empezó por culpa de una canción…’. Así comienza la divertida y tierna aventura que protagoniza un extraterrestre que se queda atrapado en nuestro planeta y trata de encajar entre nosotros. Es el argumento de ‘El Diferente’, el espectáculo conducido por Dr. Sapo que se representa el sábado 22 en el auditorio del Multiusos a partir de las 12 h. Arropado por una banda de lujo, la música sirve de herramienta para que niños y niñas viajen a través de las emociones, alegrías y pasiones de este cordial personaje. Nacida de forma mágica de una flor, la pequeña Almendrita quiere conocer el mundo y a veces los deseos se cumplen… incluso a pesar nuestro. Mientras duerme plácidamente en el regazo de mamá cojín, un sapo de gelatina se la lleva al río. Buscando el camino de regreso a casa, va conociendo el mundo a través de los singulares personajes que se va encontrando a su paso. Es el hilo conductor de ‘Almendrita… la pequeña’, el teatro de títeres que se podrá ver el sábado 22 a las 17 horas en el auditorio del Multiusos de la mano de las compañías Esthela Escénica y Por Humor al Arte.



La sesión nocturna del sábado está protagonizada por el cómico Emilio Feijóo con su show ‘Por humor al prójimo’, que compartirá con el público del auditorio del Multiusos desde las 21 h las mejores anécdotas que le han sucedido como humorista en teatros, circos, plazas de toros, cruceros y en televisión. A veces con la ayuda de su guitarra y otras del piano, el espectáculo de este miembro de la familia de payasos Aragón que es nieto de Miliki, sobrino de Emilio Aragón e hijo de Rita Irasema combina monólogos, canciones, magia y música. La jornada del domingo 23 se abre con el espectáculo ‘Go Out Brothers’ a partir de las 12 h en la Plaza de la Iglesia de Yebes, una actuación cómica, de circo y clown a cargo de la compañía ‘Fuera de Lugar’. Dos excéntricos personajes están de gira por nuestro país con un número de circo cómico que heredaron de su familia y que han modernizado a ritmo de Funky. Para estos intrépidos hermanos británicos hay dos cosas imprescindibles: la precisión y la puntualidad o’clock, algo que los espectadores comprobarán nada más dar comienzo la función.



El punto final del XI Festival de Primavera lo pondrán las auténticas divas… del humor, un concierto inolvidable protagonizado por cuatro virtuosas que se atreven con Schubert y The Police, con Beethoven y Steve Wonder, con Rossini y Queen, con Pergolesi y The Platters. Sobre el escenario del auditorio del Multiusos y a partir de las siete de la tarde, el espectáculo ‘Stradivarias’ fusiona la copla y el blues, el rock y el soul, el barroco y el pop en el mismo recital. Además, este atípico cuarteto de cuerda canta, baila y cautiva al público con ocurrentes argucias e inusitadas habilidades musicales. ‘Stradivarias’ acerca la música popular y clásica de la mano de cuatro variopintos personajes, que ponen al público contra las cuerdas de un violín, una viola, un violonchelo y un contrabajo. Para desmitificar a la Diva haciéndola terrenal a ritmo de carcajadas mientras seducen con sus increíbles dotes interpretativas. ‘Un soberbio colofón para un festival que apoya y brinda oportunidades al talento local y que desde hace más de una década mantiene el listón de la calidad artística en todo lo alto’, señala Juan Antonio Perojo.