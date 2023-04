LOS NERVIOS DE PAGE : García Page dice que "Los agricultores son radicales que tienen intereses en suelos"

viernes 21 de abril de 2023 , 13:58h

La Plataforma en defensa de la agricultura y ganadería ecológicas y Unión de uniones decidieron concentrarse en Toledo a las 10 de la noche al conocer que García-Page participaría en el programa de televisión "La Noche en 24 horas" al lado de la Puerta de Bisagra. Dicha concentración tenía como finalidad protestar por los recortes de García-Page a la agricultura ecológica de un 70% así como la próxima expulsión de más de 8.000 ecológicos para dar entrada a los que nunca han sido ecológicos, todo un delito medioambiental y un sinsentido.

García-Page, cómo buen demócrata y defensor de la liberta de expresión, ordenó a su jefe de seguridad que nos prohibiese estar cerca del lugar de celebración del programa y nos situaron a 200 metros para así evitar que se escuchasen los pitidos y silbidos. No obstante, los agricultores tienen buenos pulmones y lograron el objetivo de que toda España oyese las protestas contra García-Page. Ante los pitidos, García-Page se puso nervioso y manifestó que los agricultores "los agricultores son radicales que tienen intereses en suelos". Pues sí señor García-Page, tenemos interés en que no nos expropie las tierras como así pretende con su Ley de "despropiación".

El gobierno de García-Page en el 2015 quebrantó la seguridad jurídica al recortar las ayudas a la agricultura ecológica en un 70% como se puede comprobar en la tabla.

Ahora García-Page va a quebrantar la seguridad jurídica con las expropiaciones, que aunque el propio Consejo Consultivo le informa de su inconstitucionalidad, usted ha decidido aprobar la ley para quitarnos las tierras al menos durante 25 años.

El señor García-Page volvió a afirmar ayer que "Si yo me atreviera un día a expropiar una tierra en esta región, dimito". Sentimos decirle que ya conocemos su palabra cuando dijo que dimitiría si Sánchez ganaba a Susana Díaz, usted no dimitió por lo que su palabra vale cero patatero. Entonces, nos preguntamos si tan seguro está de que no se va a expropiar para qué usted aprueba una ley en la que se permite tanto la expropiación como quitar la tierra durante veinticinco años.

Mientras García-Page recibió pitidos por su política agraria que arruina la agricultura y ganadería de la región, Núñez salió vitoreado porque se ha comprometido a derogar los artículos que hacen referencia a la expropiación y apropiación forzosa de tierras en la Ley de agricultura familiar.

Hay que recordar que durante estos 8 años de gobierno de García-Page del presupuesto del Programa de Desarrollo Rural (PDR) ha cogido 500 millones de euros para dárselos a la empresa GEACAM y que por su mala administración se han tenido que devolver otros 700 millones a Bruselas. De un presupuesto total de dos mil cien millones se han devuelto o desviado a usos indebidos 1.200 millones, que como es fácil comprender habrían permitido cubrir las necesidades de todos los agricultores de la región.

La conclusión de estos 8 años es que García-Page arruina la agricultura y ganadería de Castilla-La Mancha y permite que se devuelvan 700 millones a Bruselas con lo mal que está el trabajo en la región.