Gascón critica la ausencia de Page en la visita de Pedro Sánchez durante un acto con la ministra Belarra

El candidato por Unidas Podemos a la presidencia de la JCCM anuncia “el compromiso de Unidas Podemos de poner en marcha una renta garantizada en la región frente a la supresión de Page de la principal ayuda regional”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 21 de abril de 2023 , 13:46h

Castilla-La Mancha ha acogido esta mañana en Toledo de nuevo a la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, en el encuentro estatal de participación de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España. Belarra se ha vuelto a encontrar con el candidato por Unidas Podemos a la presidencia de Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón, como ya hicieran en la visita al río Tajo del pasado 6 de abril para apoyar las propuestas de Unidas Podemos para proteger el río.



El candidato a la presidencia de la región ha hecho referencia a que Page no estará hoy con Pedro Sánchez durante su visita a Toledo, mientras que “nosotras sí estamos acompañando a Belarra en cada acto que hace en CLM”. Según el candidato progresista, “esto vuelve a demostrar una vez más que la única garantía de que se reedite el gobierno de coalición progresista de España desde Castilla-La Mancha es que Unidas Podemos tenga el apoyo de la ciudadanía este 28M, porque Page ya ha demostrado que, como Susana Díaz, prefiere pactar con el PP y que no haya acuerdo progresista”. En ese sentido y en relación al “ataque” que Emiliano García-Page profirió, según Gascón, en su entrevista de ayer en el canal 24 horas sobre su intervención en el mitin de Zaragoza, ha recordado como ya hiciese este lunes “que mis palabras fueron tergiversadas y Page insiste en eso tras mis aclaraciones, lo cual es indigno y no está a la altura de un presidente de gobierno regional por lo que le pido que rectifique y vuelvo a hacer un llamado a una campaña limpia, democráticad y de respeto”.



En relación al acto de EAPN en el que ha participado la ministra, Gascón ha adelantado que “vamos a plantear la creación de una renta garantizada para aquellos castellanomanchegos y castellanomanchegas que lo necesitan”. “Unidas Podemos va a contrarrestar la era de recortes que ha afectado a los y las habitantes de nuestra región durante los últimos años, justamente cuando más necesitaban que les tendiesen la mano”, ha afirmado el candidato progresista. El candidato a la presidencia de la Junta ha recordado que “en octubre de 2020, cuando España estaba siendo golpeada fuertemente por la pandemia, Page suspendió el Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS), que llegabas a 8.000 personas en toda la región, mientras que cuando Podemos estaba en la Junta se elevó hasta los 18 millones”. “CLM ha sido una de las cinco comunidades autónomas que ha eliminado las rentas mínimas en lugar de aumentarlas, mientras que Unidas Podemos presentó una Proposición No de Ley (PNL) para preservar las Garantías Ciudadanas en nuestra región, pero a Page no le convenía invertir dinero en las personas y no encontramos respuesta”, confirma.



Unidas Podemos insiste en que “es importante tener en cuenta que ha aumentado la pobreza en CLM, y es que nada menos que 665.000 personas en nuestra región, un 32,5%, está en riesgo de exclusión social en una comunidad autónoma que tiene poco más de dos millones de habitantes”. La coalición progresista también subraya que “otra vez más la región se sitúa por encima de la media nacional, en esta ocasión en cuanto al índice de pobreza, y esto ocurre tanto en la legislatura en la que Page ha gobernado con mayoría absoluta como con Cospedal, porque son exactamente lo mismo”.



“Está demostrado que solo Unidas Podemos mira por el bienestar de las personas y por que puedan vivir bajo unas condiciones mínimas, y solo la reedición del gobierno de coalición lo hace posible”, ha manifestado García Gascón. “En Castilla-La Mancha solo existen dos modelos, el de los avances y el de los retrocesos, y nosotras claramente apostamos por el primero, y si la gente nos apoya comenzaremos a llevarlo a cabo a partir del próximo 28M”, ha dicho.