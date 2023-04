“Es lamentable el uso que hace Page de los pacientes y los profesionales sanitarios para realizar su propia estrategia electoral”

lunes 17 de abril de 2023

El viceportavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno, ha lamentado el cinismo de Page por aprovechar la precampaña electoral, con las Cortes regionales ya disueltas, para anunciar medidas que no ha sido capaz de tomar en los últimos ocho años de gobierno socialista, en relación al anuncio realizado hoy sobre el Proyecto de Ley para limitar los plazos de lista de espera sanitarias.



Así lo ha manifestado Moreno, quien señala que “Page vuelve a hacer un anuncio que no ha cumplido en las dos legislaturas en las que ha sido presidente, en una Comunidad Autónoma que ha tenido los peores datos de listas de espera, con el mayor porcentaje de pacientes que han tenido que esperar para ser intervenidos quirúrgicamente; y ahora, con el Parlamento ya disuelto, se le ocurre a Page plantear este acuerdo de su Consejo de Gobierno”.



“Se trata simplemente de una maniobra más de Page para tapar su nefasta gestión en materia sanitaria, una treta evasiva más para intentar hacer olvidar a los ciudadanos de Castilla-La Mancha todo el daño y el dolor que ha producido su gestión en nuestra región; un anuncio más de todos los que ha venido realizando en materia sanitaria, y que no ha cumplido” ha resaltado Juan Antonio Moreno.



El también portavoz de Sanidad del PP-CLM ha aseverado que “en materia de Salud, no se deben jugar con estas cosas, por lo que Page debería actuar con más rigor en su condición de todavía presidente de Castilla-La Mancha; parece que sólo le importan los ciudadanos para su realizar propia estrategia política, después de que en ocho años no haya tenido a bien llevar ese proyecto de Ley a las Cortes, y ahora que está disuelto el Parlamento lo anuncia; es muy lamentable que se utilice a los pacientes y a los profesionales de la Sanidad de esta manera tan torticera para su propio beneficio”, ha concluido Juan Antonio Moreno.