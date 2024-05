El PP-CLM denuncia que el Gobierno de Page continúa con el desmantelamiento de los servicios públicos sanitarios en los Hospitales de la región

El cierre de la Unidad de Cuidados Especiales en el Hospital Comarcal de Almansa levanta todas las alarmas en la ciudad, ante el deterioro de la calidad asistencial

martes 14 de mayo de 2024 , 19:55h

Los diputados regionales del PP-CLM por Albacete, Tania Andicoberry y Juan Antonio Moreno, junto a concejales del Grupo Popular de Almansa, encabezados por su portavoz, Javier Sánchez Roselló, han alertado sobre el cierre de la Unidad de Críticos o de Cuidados Especiales en el Hospital de esta ciudad, lo que supone un fuerte disgusto para los vecinos de la comarca, que llega como consecuencia de la nefasta gestión de Page y con el silencio cómplice de la alcaldesa del PSOE en el municipio.



De esta forma, los representantes del PP-CLM han lamentado hoy la pérdida de un importante servicio del Hospital almanseño, en la medida que los pacientes van tener que ser derivados al Hospital de Albacete o de Hellín, algo que se suma a la promesa incumplida de Page de construir un nuevo Centro de Salud en Almansa o se reformar el actual, anuncio del que han pasado ya cinco meses, sin noticias al respecto.



“Esto refleja una mala gestión de la Sanidad pública por parte del Gobierno de Page, que no implementa las condiciones laborales más favorables para que los profesionales sanitarios quieran asentarse el Hospital Comarcal de Almansa”, han denunciado.



Por ello, el Partido Popular va presentar diversas iniciativas, que van desde una moción en el Ayuntamiento de Almansa “para que el gobierno municipal socialista se manifieste sobre esto que consideramos una tragedia” al tiempo que destacamos el oscurantismo de la alcaldesa, que no ha informado a la población de la supresión de esta Unidad de Críticos; por tanto, le exigimos que ponga todas las medidas a su alcance para reabrir esta Unidad y que la calidad asistencial del Hospital Comarcal de Almansa, no disminuya”.



INICIATIVAS EN LAS CORTES CLM



De la misma forma, Tania Andicoberry ha lamentado la noticia “que nos tiene altamente preocupados; estamos perdiendo un Servicio esencial e importante, que puede salvar vidas en nuestro Hospital”.



“No nos vamos a quedar impasibles, presentaremos una moción en el Ayuntamiento para que la alcaldesa socialista Pilar Callado explique qué ha pasado y que ha hecho para evitar este cierre; quizás se lo dijo Page hace unos días cuando estuvo en Almansa; exigimos que el gobierno local salga a dar explicaciones””..



Tania Andicoberry ha informado que el PP-CLM ya ha registrado varias preguntas en las Cortes de Castilla-La Mancha a propósito de este hecho que no ha tenido en cuenta a los vecinos de Almansa y de toda la comarca.



Asimismo, Juan Antonio Moreno ha añadido que “es una día nefasto para Almansa, es grave lo que ocurre y es grave el silencio cómplice de la alcaldesa socialista, con la eliminación de la Unidad de Cuidados Especiales del Hospital de Almansa, clausurada por el Gobierno de Page”.



“Es inconcebible que condenen a la ciudad de Almansa a tener unos servicios sanitarios de segunda, no sabemos si tras 9 años de gobierno regional socialista quieren hacer un desmantelamiento de los servicios públicos del Hospital de Almansa, del que también han desaparecido consultas especializadas y crecen las listas de espera, fruto de la nefasta gestión de Page” ha aseverado.



“Esta decisión afecta a la salud de las personas, porque va en detrimento de que este Hospital sea atractivo para los profesionales sanitarios, está ocurriendo lo mismo en el Hospital de Villarrobledo, Tomelloso y ahora en Almansa, los socialistas están desmantelando los servicios públicos sanitarios” ha concluido Juan Antonio Moreno.