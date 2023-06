Podemos solicitará el cumplimiento del “pacto antitransfugismo” para sus concejales en La Guardia

En la noche de ayer el partido morado expulsó a sus concejales tras confirmarse que finalmente pactarían con el PP en la localidad toledana

viernes 16 de junio de 2023

Podemos Castilla-La Mancha ha expulsado a los tres concejales de La Guardia, Víctor Hernández, María del Carmen González y Cristóbal Hernández tras confirmarse que iban a votar el próximo sábado a favor de un gobierno con el Partido Popular en la localidad.



Asimismo, esta misma mañana se ha enviado un requerimiento al Ayuntamiento de La Guardia para poner en marcha el protocolo popularmente conocido como “pacto antitransfuguismo” para informar que estos concejales han sido suspendidos cautelarmente de sus derechos de afiliación, mientras se lleva a cabo su expulsión definitiva por haber llevado a cabo “conductas contrarias a la normativa interna, sus documentos decididos democráticamente, sus órganos colectivos y sus principios éticos y políticos”. De esta forma, estos concejales electos ya no podrán formar parte de un grupo municipal bajo las siglas del partido morado.



En el documento se declara que “estas personas tienen la intención de apoyar la elección de un alcalde en contra del criterio seguido por el partido político al que pertenecían”. Por ello se solicita que “no se constituyan en grupo municipal porque han perdido la confianza de la coalición electoral por la que se presentaron, y por tanto pasen a ser concejales no adscritos que no puedan constituir ningún grupo municipal ni incorporarse a otros”.





Teresa Navarro manifiesta que “en Podemos siempre hemos trabajado y somos garantía de llevar a cabo políticas progresistas, por lo que no vamos a permitir que concejales de nuestro partido pacten con aquellos que llevan al retroceso, a la destrucción de lo público que nos protege y nos cuida, a la pérdida de libertades, a la degradación de derechos y al empeoramiento de la vida de la gente”.



Tal y como afirmaba esta misma semana la secretaria de Organización autonómica, “Podemos defiende las políticas progresistas, y por ello nunca ha pactado con la derecha ni lo va a hacer. Este es uno de los mayores avales de esta organización y lo vamos a mantener siempre”.