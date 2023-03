IU Ciudad Real augura el fracaso de la confluencia con Podemos por sus exigencias : "Se nos ha faltado al respeto"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 22 de marzo de 2023 , 18:30h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El candidato de IU a la Alcaldía de Ciudad Real, Ángel Aguas, ha vaticinado que el proceso de confluencia con Podemos y Alianza Verde no terminará de cristalizar, por lo que presentará candidatura con la suma de fuerzas con Más País, un extremo del que ha culpado frontalmente a los dirigentes de la formación morada en la capital y a su nivel de exigencia, ya que cuantas más exigencias admiten, "más piden luego".



Aguas ha certificado que hoy por hoy la confluencia sigue limitándose a la suma de fuerzas con Más País, después de que la pasada semana entregaran a Podemos y Alianza Verde una última propuesta que no fue contestada en plazo, que expiraba el viernes pasado.



"Sucede que cuanto más asumimos sus exigencias más nos piden luego. Pero el sábado, la respuesta oficial fue otra vez la propuesta del martes. Y nos exigen más en términos de puestos en la candidatura y de recursos en el grupo municipal", ha añadido.



Con todo, indica que IU cedía los puestos dos y tres en la papeleta a Podemos, pero a cambio pedían "el 50% del trabajo", nombrando la mitad de la papeleta con 14 nombres para cubrir los 25 puestos y los suplentes. "Y trabajo en campaña o reuniones con colectivos".



"Tienen exigencia tras exigencia sobre recursos que no sabemos si van a existir. Lo principal para nosotros es confluir con la gente", ha defendido.



Mientras, con Más País el acuerdo está cerrado, a lo que ha sumado las conversaciones con independientes para enriquecer la candidatura.



Ahora mismo, asegura que hay un clima "algo difícil" y siente que a IU se le ha "faltado al respeto" por parte de Podemos.



"En cuanto a confluir o no, ahora mismo no hay negociación. La última propuesta (por su parte) vino fuera de plazo y era sobre lo que habíamos trabajado", indica Aguas, por lo que, en una escala del 1 al 10 siendo 10 la posibilidad de confluir, considera que la situación está "en un 2 o un 3".



Ha ahondado en su crítica asegurando que tras seis reuniones presenciales, desde Podemos "quieren eludir la exigencia" de aportar personas y trabajo.



"Si somos fuerzas y formaciones políticas de un mismo nivel de trabajo y exigencia, les pedimos que aporte a partes iguales", ha abundado, añadiendo que "lo que les preocupa son los recursos". "Y nosotros no trabajamos así".