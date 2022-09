El Dépor se queda a las puertas de la victoria y se lleva un punto de Cerdanyola (1-1)

REDACCION

domingo 18 de septiembre de 2022 , 18:43h

El Deportivo Guadalajara sumó su primer punto como visitante en Segunda RFEF tras empatar a un gol frente al Cerdanyola del Vallès F.C. en un partido que volvió a torcerse en los primeros minutos y que obligó al equipo de Gonzalo Ónega a dar un paso adelante y terminó dominando el partido. Darío García anotó el gol morado y después fueron cuantiosas las ocasiones visitantes, pero el marcador no volvió a moverse tras el 1-1.



Gonzalo Ónega introdujo novedades en el once inicial, al que regresó Álex Herrero y donde fueron titulares Richi Souza, Nanclares y Chupi por primera vez en la temporada, en detrimento de Samu Pérez, David Gómez, Cheki y Fran Santano. El Dépor optó por tener la posesión y el control del partido, algo que el Cerdanyola aceptó, apostando sus posibilidades a la presión alta y la agresividad, algo que le dio rédito muy pronto. A los seis minutos de partido, Javier Ablanque falló un control y Kuku, el delantero local, le robó la cartera para definir en el mano a mano. A pesar de que el guardameta morado estuvo cerca de evitar el tanto, la pelota terminó entrando cerca del palo. Un minuto después se pudo duplicar la ventaja tras una indecisión entre Herrero y la defensa, que terminó en un disparo forzado de Juanan a portería vacía que se estrelló en el larguero.



Tras superar el susto inicial, el Dépor se metió de lleno en el partido y respondió rápidamente en el marcador. En una jugada por la banda izquierda, el balón terminó en los pies de Darío García en la frontal del área, donde el madrileño soltó un latigazo imparable para Sergio que fue el primer gol del equipo como visitante en este curso. A partir de ahí, el equipo alcarreño dominó y controló el partido contra un Cerdanyola cuya gran arma fueron los saques de esquina.



Uno de los grandes nombres del partido fue José Luis Sotos, Chupi. El delantero manchego fue un dolor de cabeza constante para el equipo catalán, y solo la fortuna le separó de redondear una gran actuación con algún gol. En el primer tiempo, remató dentro del área un centro de Sergi Segura que se marchó pegado al palo cuando ya parecía que entraba, y en la última acción antes de marcharse a vestuarios, enganchó un contragolpe rápido y regateó al portero rival, pero llegó muy forzado y no pudo mandar el balón al fondo de la portería.



A pesar de que hacer cambios al descanso es una herramienta recurrente para los entrenadores, ni Gonzalo Ónega ni Toni Carrillo hicieron ninguna sustitución al descanso, y de hecho el Dépor solo introdujo a dos jugadores en todo el segundo tiempo, Cheki en lugar de Richi Souza e Iván Moreno por Stevens. En la segunda mitad se intensificó el dominio morado, que volcó el campo y centró sus esfuerzos en intentar culminar la remontada. Los dos centrales morados estuvieron imperiales en la segunda parte, empezando las jugadas y cortando rápido cualquier conato de contragolpe. Tellechea y Riveiro pudieron hacer el segundo con dos disparos desde dentro del área que fueron bloqueados por la defensa.



El Cerdanyola tuvo sus opciones en algún balón colgado al área, siendo la mejor un remate en el segundo palo que Álex Herrero mandó a corner tras una acción de reflejos. Quien tuvo la ocasión para ganar el partido fue de nuevo Chupi. El delantero recibió dentro del área un pase de Tellechea y sacó un disparo bajo y cruzado que superó a Sergio y lamió la cepa del poste. Ya en el tiempo de descuento, Iván Moreno hizo su aparición ganando línea de fondo por el costado derecho y poniendo un pase de la muerte al segundo palo que Tellechea no pudo embocar en el segundo palo.



Así concluyó el tercer encuentro de la temporada para el Dépor, el segundo como visitante, que salva uno de sus desplazamientos más lejanos con un punto en un partido que empezó perdiendo. El próximo compromiso ahora para los de Gonzalo Ónega será el partido contra la Agrupación Deportiva Alcorcón ‘B’ en el Pedro Escartín.



FICHA TÉCNICA:



Cerdanyola del Vallès F.C.: Sergio; Dani Martí, Bruno, Marc Vicente, Noel; Adam (Padilo, 61′), Guille Torres, Nils Puchades (Gonpi, 61′); Juanan (Yann, 71′), Max Marcet (Chabboura, 88′) y Kuku (Pedro Astray, 61′).



C.D. Guadalajara: Álex Herrero; Stevens (Iván Moreno, 78′), Ablanque, Gerar, Richi Souza (Cheki, 67′), Sergi Segura; Darío García, Nanclares, Iván Riveiro; Chupi y Tellechea.



Árbitro: A.G. Cornelles Vicente (Comité Valenciano). Amonestó a Adam (59′) y a Dani Martí (70′) del C.F. Cerdanyola del Vallès.



Goles: 1-0, Kuku, minuto 6; 1-1, Darío García, minuto 11.