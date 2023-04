El Dépor se pone serio y vence con autoridad al Unión Tomelloso (0-2)

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 03 de abril de 2023 , 14:04h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Décima victoria consecutiva para el Deportivo Guadalajara. Números incontestables para el equipo femenino, que viajó a Tomelloso, en el viaje más largo que le quedaba, y no dio opción al Unión Tomelloso, al que dominó de principio a fin y al que acorraló contra su portería. Abrió la lata Clau en la primera mitad, tras aprovechar un rechace de la portera, y Lucía Mamajón hizo el 0-2 definitivo en el segundo tiempo tras controlar dentro del área y regatear a la guardameta. Además, el partido no era una tarea sencilla para las de Alberto Mendoza, que no pudieron contar con Laura por lesión, lo que obligó a Garaizábal a retrasar su posición y tener que actuar en portería.



En el once inicial de Alberto Mendoza destacó la presencia de Garaizábal en portería y la primera titularidad para Paula Villalba, jugadora del filial, con el primer equipo del Dépor. En la defensa repitieron Lucía Lozano, Chiqui, Elena y Brenda, y en el centro del campo, junto a la jugadora del equipo ‘B’, estuvieron la capitana Teresa y Andrea, con un tridente arriba formado por Clau, Lucía Mamajón y Zamorano. Las alcarreñas salieron desde el inicio a imponer su ritmo y se hicieron con el control del balón y del partido rápidamente, con jugadas muy largas y apariciones a la espalda de la defensa, que sin embargo no terminaban de traducirse en grandes ocasiones.



Lucía Lozano apareció en muchas ocasiones desde atrás sorprendiendo por la banda derecha, y Chiqui pudo adelantar al Dépor de falta directa tras una acción polémica en la que Clau es derribada sobre la línea del área en la que el árbitro no señaló penalti. Sería la propia Clau la encargada de inaugurar el marcador a los 24 minutos de juego. En una jugada larga de las alcarreñas, la pelota le quedó a Zamorano dentro del área, que no se lo pensó y sacó un buen disparo que la portera, lanzándose abajo, consiguió rechazar. La pelota quedó muerta dentro del área y Clau, tras adelantarse a la defensa, tuvo incluso tiempo de controlar antes de anotar a portería vacía. El resto de la primera parte siguió siendo de dominio deportivista, aunque las ocasiones no terminaron de traducirse en goles. Lucía Mamajón pudo anotar en una jugada que una defensa bloqueó cuando la portera ya estaba vencida, e incluso Andrea puso bastante peligro con varios saques de esquina muy cerrados.



Al descanso Alberto Mendoza decidió cambiar el sistema, y dar entrada a Marina en lugar de Brenda, situando a Zamorano en la banda izquierda. Con ese movimiento, volcó el campo hacia ese lado y la segunda parte fue un constante vendaval de ataques morados, que desde la banda izquierda crearon y generaron muchas ocasiones de gol, bastante más que en la primera mitad. Zamorano, Marina, Paula Villalba o Chiqui pudieron hacer el segundo, aunque quien lo terminó consiguiendo fue Lucía Mamajón. Ya unos minutos antes, la atacante había dispuesto de un mano a mano que le detuvo la portera, por eso a los 63 minutos, cuando recibió a espaldas de la defensa, decidió regatear la salida de la guardameta y definir a puerta vacía, situando el definitivo 0-2.



María Barrios saltó entonces al terreno de juego, disponiendo de media hora para sumar sensaciones y dejando algún destello de su calidad, y tanto Bikie Boko como las jugadoras del filial Eva y Sandra Periañez tuvieron sus minutos. Pudo caer el tercero en varias jugadas, como en una en la que Clau regatea a la portera y su disparo lo salva una defensa bajo palos, o Lucía Mamajón en un disparo que consiguió parar la meta con una gran estirada, también Bikie Boko con un robo dentro del área que le permitió sacar un buen disparo que se fue pegado al palo, o Eva con un golpeo que detuvo la portera. Al final, el equipo alcarreño consiguió seguir generando peligro y que las rivales no se acercasen a la portería de Garaizábal.



Al final, nueva victoria, 0-2, y la racha vencedora se extiende ya a los diez partidos. Ahora el Dépor tendrá una semana de descanso y tras el parón recibirá al líder invicto de la competición, el Fuensalida.



FICHA TÉCNICA:



C.D. Unión Tomelloso Femenino: Mapy; Anabel, Natalia, Laura, Alba; Rebeca, Mónica, Sara (Claudia, 87′); Lucía (Solanes, 83′), Ana Martínez y Esther (Lorena, 76′).



C.D. Guadalajara: Garaizábal; Lucía Lozano (Sandra, 80′), Chiqui, Elena, Brenda (Marina, 45′); Teresa (María Barrios, 60′), Andrea (Bikie Boko, 70′), Paula (Eva, 80′); Lucía Mamajón, Zamorano y Clau.



Goles: 0-1, Clau, minuto 24; 0-2, Lucía Mamajón, minuto 63.