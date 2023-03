TREMENDO VARAPALO del Tribunal Supremo al ministro Marlaska, que anula el cese del coronel Pérez de los Cobos

martes 28 de marzo de 2023 , 19:32h

Varapalo del Tribunal Supremo a Fernando Grande-Marlaska. El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos ha ganado la batalla legal al Ministerio del Interior en relación a su cese en mayo de 2020 como jefe de la Guardia Civil de Madrid. El Tribunal Supremo ha estimado el recurso que presentó contra una sentencia de la Audiencia Nacional de 2021 que respaldaba la decisión de Marlaska, y, por tanto, declara ilegal su destitución.



Así lo confirman fuentes del alto tribunal, las cuáles indican que la sentencia se conocerá en los próximos días. La decisión adoptada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo no solo anula el fallo de la Audiencia Nacional, sino que confirma la sentencia del Juzgado Central que dio la razón a Pérez de los Cobos.



En su recurso, el coronel alegaba que su cese fue arbitrario, delictivo y discriminatorio y subrayaba que la Audiencia se apartó de la jurisprudencia sobre la necesidad de motivar ceses de funcionarios públicos en puesto de libre designación para declararlo legal.



La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional consideró justificado para cesarle el argumento esgrimido por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que aludió a la pérdida de confianza en el coronel. Pérez de los Cobos fue destituido por no informar a sus superiores de la investigación secreta sobre el 8-M que se seguía en un Juzgado de Madrid.



Marlaska cesó al que fuera máximo responsable de la Guardia Civil de Madrid en mayo de 2020 argumentando pérdida de confianza. Sin embargo, la destitución de Pérez de los Cobos (quien lideró la operación policial en Cataluña durante el 1-O) se enmarca en su negativa a informar al ministro del Interior del devenir de unas diligencias secretas que se seguían entonces en un juzgado de Plaza Castilla contra José Manuel Franco, exdelegado del Gobierno en Madrid, por las marchas del 8-M previas al estallido de la pandemia.



El centro de la polémica fue un informe que la juez instructora encargó a la Guardia Civil (unidad que investigaba los hechos) y el cual afectaba directamente al exdirector del Centro de Coordinación de Alertas, Fernando Simón, por la gestión del Gobierno de la crisis del covid. Los días previos a la presentación del informe que trabajaban los subordinados de De los Cobos, éste recibió llamadas desde el Ministerio del Interior instando a que diera detalles del contenido del mismo, a lo que el coronel se negó al tratarse de diligencia secretas.



Guardias civiles piden la dimisión de Marlaska por el cese de De los Cobos.-



Guardias civiles piden la dimisión de los mandos del Ministerio del Interior implicados en el cese como jefe de la Comandancia de Madrid del coronel Diego Pérez de los Cobos.



“En el aniversario hoy de nuestra fundación --dice la APROGC-- hemos recibido la mejor de las noticias, la sentencia del Tribunal Supremo que anula la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid, hecho que como dijimos desde el principio se basaba única y exclusivamente en intereses espurios y partidistas, contra un guardia civil con una conducta intachable. Solicitamos que a toda la cadena de responsables del Ministerio del Interior implicados en esta decisión antijurídica se les aplique el mismo rodillo que a la de mandos de Guardia Civil en la misma situación: ceses, fulminantes, no por falta de confianza, sino por ineptitud y estafa al ciudadano en el ejercicio de la función pública”.