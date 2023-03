Los titulares de los cotos de caza de Guadalajara denunciaron la burocratización del sector cinegético

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 28 de marzo de 2023 , 19:59h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Asociación de Titulares de Cotos de Caza de Guadalajara (ATICA Guadalajara) celebró el pasado 9 de marzo de 2023 su Asamblea General de socios en la Sala Tragaluz del Teatro Auditorio Buero Vallejo, cedida para la ocasión por el Excmo. Ayuntamiento del Guadalajara.



En el encuentro, los titulares de los cotos de caza de nuestra provincia pusieron en común las contingencias y obstáculos a los que se ven abocados a hacer frente en la ya de por sí ardua y dificultosa responsabilidad que entraña la gestión de los recursos cinegéticos en aras a salvaguardar y proteger nuestro patrimonio natural y biodiversidad.



Sin duda alguna, el denominador común de todas estas inquietudes pasa por una creciente e implacable burocratización del sector cinegético que obsta el desarrollo de la práctica de la caza hasta tal punto que, en algunos casos, lo torna en irrealizable.



En este sentido, la entrada en vigor del Decreto 15/2022, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de aplicación de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha, impone a los titulares de los cotos, titulares de los aprovechamientos cinegéticos y organizadores de cacerías de nuestra región una letanía de injustificadas limitaciones y formalidades, como por ejemplo la presentación de una memoria anual de gestión cinegética visada y suscrita por un técnico competente o la prohibición de la realización de monterías, ganchos o batidas en manchas colindantes que no se distancien la una de la otra en más de seis días -salvo que medie acuerdo entre las partes-, que requieren de una serie de gestiones para cuya realización no todos ellos cuentan ni con los conocimientos ni con los medios telemáticos o electrónicos necesarios y, en muchos casos, preceptivos.



Asimismo, durante la Asamblea General, la flamante Junta Directiva de ATICA Guadalajara, encabezada por su presidente, D. Francisco Plaza Calero, también tuvo la oportunidad de trasladar a los socios los ilusionantes y alentadores retos de presente y futuro de la asociación, proyectos que pasan todos ellos por la defensa a ultranza tanto de la actividad cinegética en general, destacando su transcendencia y virtualidad como herramienta de gestión imprescindible en el mantenimiento y mejora de nuestro hábitat natural y como motor económico en la lucha contra la despoblación de nuestras zonas rurales, como de los titulares de cotos de la provincia en particular, incidiendo en su genuina y fundamental labor en la consecución de estos fines.



Cabe destacar que al evento asistió, en representación del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, D. Jaime Sanz Tejedor, concejal del consistorio capitalino, a quien los socios de ATICA Guadalajara agradecieron el firme compromiso mostrado por la Administración Local en la salvaguardia y fomento tanto de las actividades desarrolladas en el ámbito rural como de los movimientos asociativos que impulsan nuestra ciudad.



Por último, antes de que los asistentes disfrutaran del ya arraigado y tradicional vino español, D. Ángel Luis Casado Molina, amante de la fotografía y de la naturaleza, presentó su libro “Naturalmente, la caza”, una mezcla entre añoranza, romanticismo y rebeldía que narra las aventuras cinegéticas vividas por su autor (muchas de ellas en la provincia de Guadalajara).