El PP advierte de que los efectivos de la Guardia Civil en Cuenca “son escasos” y que faltan por cubrir 141 agentes

lunes 15 de abril de 2024 , 18:44h

La portavoz de Interior del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Ana Vázquez, ha advertido este lunes que los efectivos de la Guardia Civil en la provincia de Cuenca son “escasos” y que faltan por cubrir 141 agentes, ya que el catálogo de puestos de trabajo es de 896 puestos y en la actualidad solo hay 755 agentes en plantilla.



Vázquez, que ha ofrecido una rueda de prensa en Cuenca junto a la concejal y diputada nacional, Beatriz Jiménez, el diputado regional José Martín-Buro, y la senadora conquense, María Jesús Bonilla, ha asegurado que estas carencias, unidas al “plan de desmantelamiento” de la Guardia Civil que tiene previsto el Gobierno de Sánchez, “hay que subsanarlas y pararlas”.



Para ello desde el Congreso, con un grupo de trabajo con 25 diputados de las provincias más afectadas por la supuesta reordenación del Ministerio del Interior, “vamos a presentar en los próximos días una iniciativa parlamentaria para una defender a la Guardia Civil y la seguridad de nuestros pueblos”.



Según ha afirmado la también secretaria Nacional de Interior del PP, “en Cuenca, como otras provincias de la España rural, no se tendría que cerrar ningún cuartel, es más, se debería mantener la estructura como está, añadiendo los efectivos que faltan, e incluso impulsar y reforzar con la Guardia Civil a aquellos municipios que no tienen Policía Local, porque ellos son la policía de proximidad, los que de verdad conocen a los vecinos, los caminos y los trayectos. Desde el PP queremos que estén in situ en las localidades”, ha declarado.



Ana Vázquez también se ha mostrado “muy crítica” con todos los fondos europeos que los delegados del Gobierno en las distintas comunidades decían que iban a llegar a los cuarteles y “que iba a ser un maná, y que finalmente se han quedado solo en anuncios”, según ha informado el PP en nota de prensa.



“Por ejemplo, para 2022 había 800.000 euros para arreglar los cuarteles de la Guardia Civil de Cuenca, pero han ejecutado cero euros, es decir, se han perdido todos estos fondos. En 2023 había 1.588.550 euros, pero solo se han gastado 87.770, otros tantos miles de euros que acaba de perder la provincia de Cuenca”, lamentaba la popular, a la vez que ha insistido en que “es una vergüenza, cuando encima los guardias civiles de la provincia nos trasladan que sus cuarteles se están cayendo a pedazos”.



Asimismo, la parlamentaria del PP ha criticado el horario que tienen los cuarteles de la provincia de Cuenca, como en la mayoría de España, ya que la atención presencial finaliza a las 14.30 horas, “y a partir de esa hora quien quiera poner una denuncia lo tiene que hacer por internet o por Alertcops, y eso es una auténtica vergüenza. Los gobiernos socialistas no conocen la realidad de nuestros pueblos, gente mayoritariamente mayor que no tienen acceso a internet y que le dificulta pode poner una denuncia”.



Para concluir, Vázquez ha insistido en que desde el PP “consideramos que se está procediendo a un desmantelamiento de la Guardia Civil en España”, de ahí que ya se hayan presentado numerosas preguntas al Ministro de Interior desde el Congreso y que en los próximos días se vaya a materializar todo en una iniciativa general para frenar estas intenciones puesto que, entre muchos aspectos, “no es de recibo que el 63 por ciento del territorio español sea demarcación de la Guardia Civil y en cambio se convoquen cada año 1.000 plazas menos que de Policía Nacional”.



REUNIÓN CON ASOCIACIONES DE LA GUARDIA CIVIL EN CUENCA

Posteriormente, Ana Vázquez, Beatriz Jiménez, José Martín-Buro y María Jesús Bonilla, junto a otros parlamentarios del PP de Cuenca, se han reunido con distintas asociaciones de la Guardia Civil en Cuenca para escuchar sus peticiones y poderlas trasladar posteriormente en las distintas cámaras, y además para que el PP les traslade las diferentes iniciativas que ellos están llevando a cabo en apoyo inequívoco a la Benemérita.



En concreto, el encuentro ha sido con Pedro Miguel Gómez Buendía y Ángel Custodio, de la AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles), Fernando Castellanos, de ASESGC (Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil) y Francisco Manuel Pulido Marchal, de AEGC CLM (Asociación Española de Guardias Civiles).