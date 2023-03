Más de 7.500 trabajadores de la Junta de Comunidades de CLM eligen a sus representantes sindicales

Este miércoles se celebran las elecciones a órganos de representación del personal laboral en la Administración autonómica

domingo 26 de marzo de 2023 , 19:50h

Este miércoles se celebran las elecciones a órganos de representación del personal laboral en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Más de 7.500 trabajadores de la Junta de Comunidades están llamados a las urnas dentro de las consejerías de Economía, Empresas y Empleo; Educación, Cultura y Deportes; Agricultura, Agua y Desarrollo Rural; Bienestar Social; Sanidad; Fomento; Hacienda y Administraciones Públicas; Igualdad; Desarrollo Sostenible, así como Presidencia de la Junta de Comunidades, Consejo consultivo, Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Agencia del Agua, Instituto de la Mujer e Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha, a los que hay que sumar el profesorado de Religión.



La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se presenta a estas elecciones exponiendo como una de las grandes necesidades la de subir el salario de los empleados públicos, unas retribuciones que se han visto mermadas por la inflación y con una pérdida de poder adquisitivo superior al 20% desde 2010.



El presidente del Sector de Administración General de la Comunidad Autónoma de CSIF Castilla-La Mancha, Joaquín Sánchez, subraya que “el acuerdo de los sindicatos de clase con el Gobierno central, firmado en octubre de 2022, no sólo fue insuficiente, sino que supone que el personal laboral de la Junta, con salarios bajos, siga perdiendo poder adquisitivo. Estos sindicatos ahora reclaman un 13% para la empresa privada, pero para los trabajadores públicos se conformaron con un 6 por ciento a tres años más variables”.



Es más, Sánchez señala que “ese acuerdo a tres años no corrige la inflación de Castilla-La Mancha -6,9% interanual-, mes tras mes seguimos siendo la comunidad donde más suben los precios”, por lo que la convocatoria de una Mesa General de Función Pública en la región para abordar un incremento salarial es una absoluta necesidad, así como desarrollar la carrera profesional y recuperar el Plan de Acción Social.



Además, desde CSIF se reclama una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) adaptada a las necesidades reales de los centros de trabajo; jubilación anticipada parcial y voluntaria sin penalización; contratos de 35 horas y durante todo el año para todo el personal de la Consejería de Educación; conciliación verdadera que no repercuta en los trabajadores; acuerdos de traslados con otras comunidades o contratos de relevo para que los empleados con jornadas a tiempo parcial o reducidas puedan trabajar durante los periodos de inactividad.