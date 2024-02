Concentración de CSIF de Castilla La Mancha en protesta por el deterioro de las condiciones laborales de los profesionales de ámbito sanitario

La Central Sindical reclama la adecuación, reclasificación y actualización de funciones del personal del Sistema Nacional de Salud

miércoles 21 de febrero de 2024 , 12:39h

Medio centenar de delegados de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se han concentrado hoy frente a la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha para denunciar el deterioro de las condiciones laborales de los profesionales de ámbito sanitario, una situación marcada por la precariedad contractual, falta de recursos, la presión en los puestos de trabajo y la saturación de los servicios.



Para CSIF, el Gobierno central debe afrontar un plan de choque para la Atención Primaria, reformar la Formación Sanitaria Especializada, adoptar jubilación anticipada por coeficientes del personal de la sanidad y actualizar el Estatuto Marco.



Entre los puntos más importantes que el Ministerio de Sanidad debe acometer en materia profesional, es precisa la adecuación, reclasificación y actualización de funciones del personal del Sistema Nacional de Salud.



La presidenta de CSIF Sanidad Castilla-La Mancha, Sacramento Rodríguez, señala que “no podemos esperar más, hay que adecuar y reclasificar funciones, es básico para un correcto funcionamiento de los servicios sanitarios y también por el propio respeto a los trabajadores. Tras 17 años de espera, estos colectivos cuentan con mermas salariales mensuales de entre 200 y 400 euros por culpa de no acometer la reclasificación”.



Para CSIF, se debe adecuar inmediatamente al Grupo C1 a los técnicos medios auxiliares de enfermería, técnicos de farmacia, técnicos de transporte, personal de gestión y servicios; y en el Grupo C2 se debe incluir la categoría de celador y la consideración de personal sanitario.



Asimismo, el Grupo A debe contar con modificación según créditos universitarios-especialidad y el Grupo B ha de incorporar a los técnicos superiores sanitarios (Hasta la modificación de sus estudios como grado) y técnicos superiores de Gestión y Servicios, transformando a los auxiliares administrativos en administrativos.



Además, CSIF está activando los mecanismos a nivel del Parlamento Europeo para que los técnicos superiores sanitarios, de Radiodiagnóstico, de Laboratorio… adapten sus estudios a Grado universitario, como así es en el resto de países de la Unión europea, para no impedir la libre circulación de trabajadores en espacio europeo.



El sistema sanitario es totalmente obsoleto, decenas de categorías que no tienen un sustento normativo actualizado y, por tanto, con funciones ambiguas que incluso chocan con el ámbito de otras categorías. “Es preciso poner orden, porque se trata de buscar la máxima eficiencia en nuestro sistema sanitario y reconocer la labor que llevan a cabo nuestros profesionales”, señala Rodríguez.



Por último, la vicepresidenta de CSIF Sanidad Castilla-La Mancha, Marisa García, también ha aludido a que “precisamente hoy se cumplen doce años de la Ley Cospedal, una ley que sigue vigente y que provoca que seamos el único servicio de salud con la carrera profesional paralizada. Estamos cansados de promesas, es justo renombrarla como Ley Page-Cospedal”.