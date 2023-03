CINE CLUB ALCARREÑO : "El perdón" de Maryam Moghadam y Behtash Sanaeeha

domingo 26 de marzo de 2023 , 19:44h

Día 27 de marzo. 20:00H. Multicines Guadalajara

Dirección: Maryam Moghadam y Behtash Sanaeeha

Reparto: Maryam Moghadam, Alireza Sani Far, Pouria Rahimi, Avin Poor Raoufi, Farid Ghobadi, Lili Farhadpour, Pejvak Imani

Título en V.O: Ghasideyeh gave sefid

Nacionalidad: Irán

Año: 2020 Fecha de estreno: 03-05-2022

Duración: 105 min.

Género: drama Color o en B/N: Color

Guión: Mehrdad Kouroshniya, Maryam Moghadam, Behtash Sanaeeha

Fotografía: Amin Jaferi

Distribuidora: Surtsey Films

Sinopsis:

Una mujer cuyo marido es ejecutado pasa por apuros a la hora de cuidar de su hija minusválida. Pese a sus problemas, la familia de su antiguo cónyuge insiste en que debe casarse con su hermano y permanecer con ellos. Posteriormente descubren que la sentencia de muerte es errónea y que el principal sospechoso es en realidad el único testigo que incriminó a su marido.

Crítica de Pablo Vázquez para FOTOGRAMAS:

Una vaca indefensa contra el régimen islámico iraní. El sueño de una mujer condenada doblemente, primero como esposa de un ajusticiado por un crimen que no cometió y, por ello, como madre soltera, es la poderosa imagen liberadora de un pulso entre ley y justicia en esta balada (The Ballad of a White Cow del original) ambientada en un país que mantiene apariencias engañosas de civilización (vistas en las películas de Farhadi en Teherán) y deriva en un desgarrado grito de dolor.

El perdón del título español, sin embargo, hace referencia a la segunda trama de la tercera colaboración de Moghaddam y Sanaeeha, poderosa pareja creativa del actual cine iraní, protagonista ella, codirectores y coguionistas ambos, seguidores de un estilo que convive con el exilio y las señas de identidad del cine del maestro Jafar Panahi: el intento de búsqueda de compasión por parte del juez que firmó la sentencia del marido de una madre coraje que recibe este entramado de golpes burocráticos y palos a la dignidad.

Esta heroína involuntaria sostiene en el filo de la resistencia humana un duelo simbolista entre lo justo y lo regulado. El peso de la ley divina, sin intermediarios democráticos en el Irán contemporáneo, se bate contra los símbolos (la vaca, la niña sorda, la leche, las puertas que se abren y se cierran, el cine) que permiten oxigenar una atmósfera irrespirable.

Tráiler: https://youtu.be/TQXcbL4UlLs