Ciudadanos pone en duda la gestión de los fondos europeos de la Junta de Page en Castilla-La Mancha

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 24 de marzo de 2023 , 20:22h

La candidata de CS a la Presidencia de Castilla la Mancha, Carmen Picazo, han urgido al Gobierno a implementar los fondos de recuperación para que lleguen a las autonomías, porque la cogobernanza "no está funcionando", crítica a la que han sumado la "discrepancia" entre los datos del Gobierno y los datos de organismos independientes. "No sabemos cuánto dinero ha llegado realmente a los ciudadanos castellanomanchegos", ha subrayado Carmen Picazo.



Durante la reunión mantenida con la eurodiputada en el Parlamento Europeo Eva Poptcheva, las liberales han cuestionado el sistema de cogobernanza que, inciden, "no está funcionando en la implementación de los fondos".



"La falta de participación por parte de las Comunidades en el diseño del Plan de recuperación del Ejecutivo de Sánchez pone muchas trabas a las administraciones para ejecutar las ayudas", ha lamentado la candidata, según informa su partido en nota de prensa.



En la reunión con Poptcheva, responsable de programas en la Ejecutiva de Ciudadanos y portavoz económica en el Parlamento Europeo, han trabajado sobre los fondos de recuperación y cómo lograr que lleguen efectivamente al tejido empresarial y social del país y de sus comunidades autónomas.



"Otros países como Italia y Bélgica hacen que las administraciones sean las que tenga que contactar de forma proactiva con los autónomos. Aquí no funcionan las ventanillas únicas", ha denunciado la eurodiputada.



Carmen Picazo ha compartido su preocupación por la situación en Castilla-La Mancha y ha denunciado la falta de apoyo técnico a las administraciones y a los particulares que tienen un proyecto que presentar. Al respecto, se ha comprometido a acabar con el "maltrato burocrático que existe cuando el ciudadano acude a informarse a la administración".