ASAJA CLM urge a la Junta de Page para que convoque una nueva reunión de la mesa de la viruela ovina-caprina

La organización agraria ha enviado una carta a la directora general de Agricultura y Ganadería para seguir avanzando en las medidas compensatorias para los ganaderos afectados, una vez el Ministerio de Agricultura acaba de publicar el Real Decreto de subvenciones para la repoblación de las explotaciones

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 09 de marzo de 2023 , 13:21h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

ASAJA Castilla-La Mancha ha pedido por carta a la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Consejería de Agricultura, que convoque, lo antes posible, una nueva reunión de la mesa de la viruela ovina-caprina, una vez publicado por parte del Ministerio de Agricultura el Real Decreto que establece las ayudas para las ganaderías afectadas por la enfermedad.



A través de su vicepresidente, Manuel Torrero, ASAJA CLM señala que, transcurridas dos semanas desde que tuvo lugar la última reunión, y después de que no se hayan conocido nuevos casos, “es necesario abordar cuestiones importantes relativas a la evolución de la enfermedad en nuestra región”.



A raíz de estos datos positivos “habría que valorar si es momento de flexibilizar los movimientos ganaderos de ovino-caprino”, indica la carta. Además, es necesario seguir avanzando en el régimen de ayudas adicionales que apoyen a las ganaderías afectadas, “tanto por el sacrificio de animales como por las restricciones de movimiento”, señala la organización.



ASAJA CLM recuerda que, en la última reunión de la mesa, la organización entregó a la Consejería un documento sobre la cuantificación de las pérdidas ocasionadas en estas explotaciones por la enfermedad. “Este estudio puede ser orientativo para la recuperación de la capacidad productiva de estas explotaciones y evitar el abandono de la actividad”, se indica en la carta.



Real Decreto del Ministerio de Agricultura



El BOE publicaba el pasado miércoles el Real Decreto 157/2023 de 7 de marzo, que habilita a las Comunidades Autónomas para que desarrollen la normativa a nivel regional para compensar las pérdidas que sufrieron los ganaderos por el vacío sanitario que tuvieron que someter su explotación.



Tal y como indicaba el vicepresidente de ASAJA CLM, el Real Decreto recoge una parte, “confiamos en que pronto la Consejería de Agricultura habilite las medidas que complementen esta indemnización para alcanzar el 100% del coste total de reposición y, también, la parte correspondiente al lucro cesante, que no es incompatible con lo que ha aprobado el Ministerio”.



Lo que más preocupa a ASAJA CLM, afirma Torrero, es que “todos los ganaderos que hayan tenido que sacrificar obligatoriamente su ganado, recuperen hasta el 100 por cien, no sólo de las ovejas perdidas, sino también de ese capital, de esa rentabilidad, de esa renta de las explotaciones que también han perdido”.



ASAJA CLM está a la espera de que “la Consejería nos remita los borradores de otro tipo de ayudas: las que necesitan los productores como consecuencia de las pérdidas durante todo este periodo de inmovilización.” En la última reunión dijeron que los tenían avanzados y esperamos que, a raíz de la publicación del Real Decreto, se reactiven para que nuestros ganaderos recuperen cuanto antes su capacidad”, concluye el vicepresidente de ASAJA CLM.