UGT advierte de que hay centros educativos y guarderías de la provincia de Albacete que están funcionado con la MITAD del personal laboral

martes 14 de febrero de 2023 , 11:50h

UGT ha vuelto a poner de manifiesto los problemas de falta de plantilla que existe entre el personal laboral de los centros educativos y guarderías de la provincia de Albacete. Acusa a la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete de dejadez; de no cubrir tanto las vacantes como las bajas por incapacidad temporal; así como de no dotar económicamente un elevado número de plazas, “dejando los servicios completamente mermados y sin apenas efectivos”.



El sindicato recuerda que es una situación que ha denunciado en reiteradas ocasiones en las mesas de negociación del personal laboral. “También hemos denunciado el reiterado incumplimiento del VIII Convenio Colectivo por parte de la Administración, ante ya que no se cubren adecuadamente las categorías de personal laboral de ordenanzas, personal de limpieza y personal de cocina”, indica Alberto Núñez, responsable del sector Autonómica de UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha.



Asegura que esta situación, mantenida en el tiempo por parte de la Administración, afecta gravemente al funcionamiento de los centros educativos, donde en muchos casos se da un “servicio mínimo” y de “mala calidad”, “con el perjuicio correspondiente tanto a los usuarios del centro como a los propios trabajadores”.



Alberto Núñez advierte de que en varios institutos de Educación Secundaria el personal de las categorías de ordenanza y limpieza está funcionando al 50% “y en muchos casos ni eso; están con un solo efectivo para todo el centro”.



Del mismo modo, “en escuelas infantiles como ‘“E.I. El Pilar’ de Albacete y E.I. ‘El Castillo’ de Almansa el servicio de limpieza está con dos efectivos en cada uno cuando la ratio es de cuatro, es decir, están al 50% o menos de los recursos”.



Desde UGT reconocen el esfuerzo y el compromiso del personal de estos centros educativos ya que, a pesar de la mala gestión de la Administración, el servicio en los centros se sigue dando, pero –eso sí- a costa del sobreesfuerzo del personal que actualmente se encuentra trabajando.



“Esta situación es insostenible. Además de la merma en el servicio, la sobrecarga de trabajo del personal se está convirtiendo en un verdadero problema al que desde UGT entendemos que hay que poner fin”.



Por todo ello, el sindicato insta a la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete a revertir esta situación “tan precaria y lamentable”. También le pide que cumpla el VIII Convenio Colectivo y cubra las plazas que son necesarias para dar un servicio digno y al mismo tiempo proteger la salud de sus trabajadores, ya que “son profesionales que están pagando una situación que para nada han originado y cuya única responsable es la Administración”.