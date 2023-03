APAG explica los detalles de una PAC complicada y con gran carga burocrática

lunes 13 de marzo de 2023 , 13:47h

Con la campaña de la PAC ya iniciada oficialmente, APAG está llevando a cabo esta semana reuniones informativas en varios puntos de la provincia, para informar con detalle a los agricultores y ganaderos de las importantes novedades que introduce este año la Reforma de la PAC, que se inicia este año y está plantificada hasta el año 2027.



Cerca de un millar de agricultores han acudido a estas citas. El lunes el equipo técnico de APAG se desplazó a Jadraque y el martes tuvo lugar la reunión en Guadalajara, la más numerosas, dónde cerca de 400 agricultores y ganaderos llenaron la lonja de APAG. El jueves fue en Molina de Aragón y el viernes en Sigüenza.



Antes de la presentación técnica, el presidente de APAG, Juan José Laso, se dirigió a los agricultores para explicar que “esta Reforma en la que tanto hemos reivindicado, se ha hecho realidad y para APAG es una prioridad que nuestros socios aprovechen al máximo esta PAC”. “No podemos consentir -ha dicho el presidente de APAG- que ningún socio pierda dinero por no conocer la normativa o hacer mal su expediente, en una PAC que es difícil y complicada y lleva una gran carga burocrática”.



Quiso destacar la profesionalidad, la seguridad y la garantía del departamento técnico de APAG, porque en esta casa llevamos más de 30 años haciendo la PAC y debemos sentirnos orgullosos de nuestros profesionales



Laso ha nombrado “los tres defectos principales que para mí tiene esta PAC”:

• Falta de discriminación positiva al agricultor profesional, que pierde dinero, respecto a la PAC anterior, «aunque oigáis en muchos sitios a nuestro consejero de Agricultura decir que se ha incrementado el presupuesto de la PAC, no sé donde será porque en esta provincia no es así», ha señalado.



• No haber alcanzado la convergencia a nivel nacional; lo que significa que una hectárea de cebada en Guadalajara va a cobrar menos que en otros lugares de nuestra geografía nacional haciendo lo mismo.



• El ataque a la libertad de los profesionales para gestionar nuestra explotación, nuestra empresa.



El secretario general de APAG, Antonio Torres, ha explicado cómo va a organizar en APAG el Cuaderno Digital (obligatorio a partir de Septiembre) la necesidad de subir todos los contratos de compra venta a la página de la AICA (Ley de la Cadena Alimentaria) o el servicio de asesoramiento y gestión para ahorro en la facturas de electricidad, que APAG ofrece a través de Agraria Energía



PLAZO DE SOLICITUD



Lo primero, se recordó que el plazo de presentación de solicitudes este año es del 1 MARZO al 31 MAYO (si bien según indicaciones desde Consejería de JCCM hasta 22‐23 de marzo no se cargará la versión del SGA 9.3 que permite grabar las solicitudes). El período de modificaciones hasta el 15 Junio y el plazo para realizar cesiones de derechos hasta el 15 de Junio.



El umbral de pagos directos sigue siendo de 300 euros y por debajo de ese umbral no se cobrarán ayudas.



Para poder cobrar la PAC es necesario ser AGRICULTOR ACTIVO. Una definición que ha cambiado con la reforma debiendo cumplir el perceptor al menos una de las 3 siguientes condiciones:

a) Ser beneficiario de ayuda directa el año anterior y percibió MENOS de 5.000 € de ayudas directas.



b) Estar afiliado a la SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA por cuenta propia.



c) Cuando al menos el 25% de los ingresos totales BRUTOS (agrarios y no agrarios) sean ingresos agrarios BRUTOS en el periodo impositivo más reciente.



La CONDICIONALIDAD REFORZADA es una de las principales novedades con la inclusión de los llamados BCAM (Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales) que son 10. Entre ellos, Mantenimiento de pastos permanentes, Protección de humedales y turberas, Prohibición de quema de rastrojos, excepto por razones fitosanitarias; Creación de franjas de protección en los márgenes de los ríos de 5 metros de ancho, Cobertura mínima del suelo para evitar suelos desnudos en los periodos más sensibles. Rotación en tierras de cultivo excepto cultivos bajo agua, o fertilización sostenible.



Las AYUDAS DIRECTAS este año son la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad (ABRS), la Ayuda Redistributiva complementaria a la renta para la sostenibilidad. La Ayuda Complementaria a la Renta para Jóvenes Agricultores y la nuevas ayudas denominadas Eco‐Regímenes o Regímenes en favor del clima y del medio Ambiente. Se trata de prácticas voluntarias (hay 7 prácticas) que exigen un compromiso anual. Sólo se contempla ayuda de una práctica por hectárea elegible, aunque se realicen varias prácticas simultáneas. El solicitante decidirá a cuantos eco‐regímenes y con que superficie a cada uno de ellos se acoge.



En cuanto a las Ayudas Directas asociadas, se mantienen las que había, aunque algunas cambian de nombre y se añaden dos nuevas en Castilla-La Mancha, la Ayuda Asociada al olivar con dificultades específicas y alto valor medioambiental.



Y la Ayuda asociada para los ganaderos extensivos y semiextensivos de ovino y caprino sin pastos que pastorean superficies de rastrojeras, barbechos y restos hortícolas.



Una campaña más, y ésta es la número 31, APAG se pone al servicio de los agricultores y ganaderos de Guadalajara para tramitar sus solicitudes, con un equipo de técnicos cualificados, que lleva meses formándose para afrontar esta nueva PAC. APAG realiza anualmente en torno al 80% de los expedientes PAC que se presentan en Guadalajara.¬¬