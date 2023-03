Unidas Podemos Castilla-La Mancha solicita en el Congreso de los Diputados que el Ministerio de Sanidad investigue el presunto escándalo de las listas de Page

miércoles 15 de marzo de 2023

Unidas Podemos ha registrado este miércoles en el Congreso de los Diputados una pregunta dirigida al Ministerio de Sanidad sobre la nueva gestión de las listas de espera en Castilla-La Mancha, en las que piden conocer si tomará medidas la Alta Inspección sanitaria “en relación a averiguar si los pacientes castellanomanchegos no están siendo citados cuando la cita para consulta externa no puede ser inferior a 90 días”.



Así lo han registrado en la mañana de este miércoles la diputada de Unidas Podemos en el Congreso y portavoz de Sanidad, Rosa Medel, y el candidato de la formación en Castilla-La Mancha, José Luis García-Gascón.



“¿Cuáles son los datos remitidos por la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha al Ministerio de Sanidad en los tres últimos ejercicios relativos al número de pacientes atendidos en consultas sanitarias de especialistas de carácter programado y no urgente, así como a los tiempos de espera de atención de citas?”, reza una de las preguntas de Unidas Podemos.



Asismismo, piden a Sanidad conocer, “de confirmarse la gravedad de la problemática denunciada, qué medidas piensa adotpar el Gobierno para proteger el derecho a la salud de la ciudadanía castellanomanchega”.



En declaraciones a los medios, el candidato de Unidas Podemos en C-LM, que se hace eco de la denuncia del sindicato Solidad Obrera, ha asegurado que “podría ser uno de los mayores escándalos de la democracia”, en el caso de confirmarse.