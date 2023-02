David Moreno: “No hay dos PSOE, solo hay uno; Page y Sánchez son lo mismo”

lunes 13 de febrero de 2023

El candidato de VOX a la Presidencia de la Junta de Castilla La Mancha, David Moreno, ha asegurado durante el acto de presentación de los candidatos de la formación en la Plaza de Toros de Murcia, que “los enemigos de los regantes, agricultores y ganaderos de Castilla la Mancha no son los regantes, agricultores y ganaderos murcianos; sino los políticos que utilizan el agua como excusa para no gastar el dinero en infraestructuras, y seguir gastándolo en sus chiringuitos”.



Moreno ha añadido que en su tierra conocen muy bien “las caretas del PSOE” y ha pedido a los ciudadanos que no se dejen engañar “porque no hay dos PSOE, solo hay uno, y Page y Sánchez son lo mismo”. Moreno ha añadido que VOX “va a demostrar que hay otra forma de gestionar” y lo va a lograr “con el apoyo de todos vosotros”.



El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha ofrecido a los miles de personas que llenaban la plaza de toros de Murcia el proyecto de su partido para estas elecciones: “En VOX vamos a recoger todo esos consensos de los hombres y mujeres tranquilos, que quieren vivir en paz. Vamos a recoger una vez más todos esos consensos naturales y a construir la gran coalición de los trabajadores españoles y honrados, frente a la gran coalición de los que sueltan a corruptos y a pederastas junto con los que no hacen nada más que esperar a heredar”. “Ese -ha certificado Abascal- es nuestro compromiso”.



Abascal ha hecho estas manifestaciones durante el acto de presentación de los candidatos a las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo; unos candidatos que, ha explicado, le llenan de orgullo. “Han demostrado que no sólo pisan hoy el barrio del albero, sino que pisan los barrios y entienden a la gente; que han padecido los problemas de los españoles y no esa burbuja del 1% de tertulianos, políticos y mandamases”.



Ante ellos y las diez mil personas asistentes a la plaza, el presidente de VOX ha reflexionado sobre la actuación del Gobierno Sánchez - “culpable. Culpable de asfixiar a los españoles con impuestos abusivos, impuestos injustos que destruyen y roban el esfuerzo de la gente decente. Culpable de una deuda que arruina a generaciones y generaciones de españoles; culpable de que la seguridad sea hoy un lujo para los españoles; de sacar a la calle y rebajar las penas de pederastas y violadores; de que la propiedad privada y la tranquilidad sean un recuerdo del pasado”-, y también sobre el papel del Partido Popular.



“¿Qué hay frente a este Gobierno? Frente al peor Gobierno, la nada del PP”, ha dicho Abascal para lamentar que, si VOX convoca a los españoles a la calle, el PP no hace nada. Si VOX presenta una moción de censura, el PP no hace nada. “Dicen que son un esperpento y que somos peores que el Gobierno. Eso sí, llegan los premios Goya y allí van, aunque le den un premio a un proetarra”.



Tras criticar las últimas declaraciones de los portavoces populares Gamarra y Sémper, Abascal ha señalado contestado a Alberto Núñez Feijóo, que dice que hará lo posible para no pactar con VOX. “No está mal que hablen claro y que los españoles y los votantes sepan a qué atenerse”, ha dicho Abascal, que ha lamentado que el Partido Popular haya renunciado a todas las banderas. “El PP es el PSOE con 10 años de retraso”.



"Nuestra Patria, en juego"



Por su parte, el secretario general de VOX, Ignacio Garriga, ha querido agradecer la valentía de los candidatos que representarán a la formación en las próximas elecciones del 28 de mayo. “No es fácil ser candidato de VOX. A la violencia de unos pocos hay que añadirle el cordón social que nos quieren imponer otros muchos, pero creedme que merece la pena”, ha asegurado, para añadir: “Porque lo que está en juego, porque nuestra patria, merece la pena”.



Así, Garriga ha hecho hincapié en que los candidatos de VOX “comenzarán a cimentar la alternativa a Pedro Sánchez y a todas sus políticas”. Unas políticas, explica, que han provocado “menos empleos y peor pagados, una inflación desmedida o la competencia desleal en el sector primario”, también “han debilitado los servicios públicos, arrojando por los suelos el nivel educativo” y han convertido el acceso a la vivienda en “un privilegio solo al alcance de unos pocos”. Además, a todo esto, hay que sumarle las políticas migratorias, cuyas consecuencias han generado que sean “pocos los barrios que quedan seguros y en los que se puede pasear tranquilamente a cualquier hora con nuestros hijos y familiares”, ha rematado.



Por todo ello, el secretario general de VOX se ha referido a los candidatos para asegurar que su “papel será crucial para el futuro del país”. Porque “los grandes cambios comienzan con gestos y victorias pequeñas” y es en “vuestro municipio y en vuestra región, donde vamos a asentar la alternativa que queremos llevar al Palacio de la Moncloa de la mano de Santiago Abascal”, ha sentenciado.



Reivindicar nuestra civilización



El histórico cofundador de VOX, José Antonio Ortega Lara, ha tomado la palabra para hablar sobre los lobbies, cuyo fin es "crear un nuevo orden mundial", donde "nosotros seremos simples números". Ha advertido de que, para ello, "tienen que destruir las naciones, la persona, las familias y las instituciones. Y en ello están". En definitiva, "atendemos a un proceso de colectivización". Ante ello, ha advertido, "no nos queda otra opción que reivindicar nuestra condición de personas porque trabajamos con personas, no con números" y lo que se juega es "nuestra civilización occidental y nuestro modo de vida".



También ha querido dirigirse a los candidatos de VOX para las elecciones de mayo, a quienes ha animado a defender "los principios e idearios de la formación". Se ha referido a las "dificultades por las que VOX ha pasado", y seguirá teniendo, ha avanzado. Y es que, se está jugando un Status Quo que pone en riesgo la red clientelar del resto de partidos: "No quieren porque compromete sus compromisos". Sin embargo, "sabemos lo que hacemos y creemos en ello". Y ha ido a más: "Tenemos un gran reto por delante y no nos vamos a venir abajo".