Detienen en Guadalajara a parte de un banda que se dedicaba a robar en el interior de las casas de Burgos y Navarra

Se trataba de un grupo extremadamente activo, organizado, con reparto de funciones e itinerante

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 01 de febrero de 2023 , 12:57h

La Guardia Civil, en el marco de la Operación ‘ALASTRABAL-DRAGUS’, llevada a cabo conjuntamente por las Comandancias de Burgos y Navarra, ha detenido a IJE, CLB, CAE y JCJ, con edades comprendidas entre los 19 y los 52 años, como presuntos autores de seis delitos de robo cometidos en el interior de otras tantas viviendas, alguno de ellos con el empleo de la fuerza.



Durante los pasados meses de septiembre y diciembre, las Comandancias de Navarra y Burgos registraron respectivamente un incremento de robos en el interior de viviendas cometidos en breve espacio de tiempo, bajo el mismo modus operandi, algunas con el empleo de la fuerza. En el interior removían

cajones y armarios en busca de objetos de valor.



En el caso burgalés se concentraban en una misma localidad de la comarca Odra-Pisuerga, donde tras entrar en cuatro unifamiliares se apoderaron de casi 4.000 euros en joyas, dinero en efectivo, comida y otros enseres, en tanto que en Navarra lo hacían en otro donde sustrajeron joyas valoradas en unos

3.000 euros.



Los hechos no sólo crearon gran malestar entre las víctimas sino un clima de inseguridad entre los vecinos que, ante la aparente impunidad y rapidez con la que los asaltantes cometían los ilícitos, temían por sus propiedades.



Ambas unidades iniciaron sus pertinentes investigaciones por separado, si bien éstas confluyeron en un mismo punto, lo que permitió continuar conjuntamente las mismas.



Fruto de las pesquisas llevadas a cabo, también de las numerosas entrevistas mantenidas con vecinos y del análisis y estudio de la información recabada en las inspecciones técnico oculares practicadas en los lugares de comisión de los ilícitos, se identificó y localizó un vehículo vinculado con las poblaciones

donde se produjeron los ilícitos y también a cuatro personas relacionadas con éstos, como sospechosas de todos los robos.



Localizados sus domicilios, en un dispositivo conjunto, se llevó a cabo la detención simultánea de estas cuatro personas, tres mujeres y un hombre, en las provincias de Gipuzkoa y Guadalajara.



No obstante la investigación continúa abierta ya que se sospecha de la participación del grupo en numerosos robos con idéntica casuística acaecidos en estas y otras provincias.



Modus operandi



Se trata de un grupo extremadamente activo y bien organizado, con un claro reparto de funciones entre sus integrantes; itinerante, que no duda en sumar kilómetros para desplazarse a otras provincias para acometer los robos.



Actúan a plena luz de día, viajan en turismo; uno de los componentes siempre se encuentra al volante para facilitar la huida mientras el resto operan al descuido, incluso entreteniendo a la víctima, aunque llegado el caso no dudan en emplear la fuerza en las cosas –forzando cerraduras- para acceder al interior de las casas.



Acometen el ilícito rápidamente, remueven cajones y armarios, hacen acopio de dinero, joyas y objetos pequeños pero de gran valor, de fácil transporte para su posterior introducción y venta en el mercado negro.



La Guardia Civil agradece la colaboración ciudadana y remarca la importancia de denunciar; para ello pone a su disposición el número de teléfono 062 o si lo prefiere también el servicio de alertas app alertcops; cualquier información que desee facilitar o colaboración en el ámbito de la seguridad ciudadana, vial,

del Patrimonio o medio ambiental es tratada de manera discreta y anónima.